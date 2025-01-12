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Posted 12 января, 12:12

Published 12 января, 12:12

Modified 12 января, 12:21

Updated 12 января, 12:21

В ночь на воскресенье в Омском районе произошел серьезный пожар, потребовавший эвакуации 23 человек

Беда посреди ночи. В Омском районе спасатели вывели из дыма 8 человек

12 января 2025, 12:12
Фото: gorod55.ru. В ночь на воскресенье в Омском районе произошел серьезный пожар, потребовавший эвакуации 23 человек

Из-за пожара в пятиэтажке в омском поселке пришлось эвакуировать 23 человека

Минувшей ночью в одной из пятиэтажек в поселке Ключи вспыхнули бесхозные вещи. Несмотря на небольшую площадь пожара, жильцы верхних этажей смогли покинуть свои квартиры только при помощи спасателей — среди них был и один ребенок.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Омской области, минувшей ночью в поселке Ключи (Омский муниципальный район) произошел пожар с серьезным задымлением помещения. Согласно имеющимся данным, источником опасности стали бесхозные вещи, сложенные в подъезде на первом этаже — причины их внезапного возгорания пока выясняются дознавателями.

Как отмечается, площадь возгорания составила всего 1 кв. м — «управиться» с огнем пожарные смогли в течение 10 минут. Однако даже из-за небольшого пожара пришлось эвакуировать больше 20 человек: 15 из них покинули подъезд самостоятельно, но жильцам верхних этажей потребовалась помощь спасателей — с использованием спасательных устройств оттуда удалось вывести 8 человек (среди них был 1 ребенок).

Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике возгораний, собранной за период новогодних каникул: в праздничные дни произошло 57 различных возгораний, большая часть из которых была спровоцирована неосторожным обращением с огнем.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Ребенок#Эвакуация#МЧС#Новости#Спасатели#Задымление
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