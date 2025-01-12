Беда посреди ночи. В Омском районе спасатели вывели из дыма 8 человек

Как отмечается, площадь возгорания составила всего 1 кв. м — «управиться» с огнем пожарные смогли в течение 10 минут. Однако даже из-за небольшого пожара пришлось эвакуировать больше 20 человек: 15 из них покинули подъезд самостоятельно, но жильцам верхних этажей потребовалась помощь спасателей — с использованием спасательных устройств оттуда удалось вывести 8 человек (среди них был 1 ребенок).