Беда посреди ночи. В Омском районе спасатели вывели из дыма 8 человек

Posted 12 января, 12:12
Published 12 января, 12:12
Modified 12 января, 12:21
Updated 12 января, 12:21
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Омской области, минувшей ночью в поселке Ключи (Омский муниципальный район) произошел пожар с серьезным задымлением помещения. Согласно имеющимся данным, источником опасности стали бесхозные вещи, сложенные в подъезде на первом этаже — причины их внезапного возгорания пока выясняются дознавателями.
Как отмечается, площадь возгорания составила всего 1 кв. м — «управиться» с огнем пожарные смогли в течение 10 минут. Однако даже из-за небольшого пожара пришлось эвакуировать больше 20 человек: 15 из них покинули подъезд самостоятельно, но жильцам верхних этажей потребовалась помощь спасателей — с использованием спасательных устройств оттуда удалось вывести 8 человек (среди них был 1 ребенок).
Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике возгораний, собранной за период новогодних каникул: в праздничные дни произошло 57 различных возгораний, большая часть из которых была спровоцирована неосторожным обращением с огнем.