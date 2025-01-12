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Posted 12 января, 13:18

Published 12 января, 13:18

Modified 12 января, 13:35

Updated 12 января, 13:35

В первом периоде омичи нанесли только 6 бросков в створ ворот

Вот это камбэк! «Авангард» уступал в счете, но смог вырвать победу у «Салавата»

12 января 2025, 13:18
Фото: ХК Авангард. В первом периоде омичи нанесли только 6 бросков в створ ворот

«Авангард» переломил ход матча и в упорной борьбе обыграл «Салават Юлаев»

У омичей шайбы забросили Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

Омский «Авангард» сегодня, 12 января, на домашнем льду принимал «Салават Юлаев». «Ястребы» победили со счетом 3:2.

Счет в матче открыли уфимцы. Ворота Никиты Серебрякова на 4-й минуте поразил Шелдон Ремпал. А на 6-й минуте первого периода гости укрепили преимущество — 0:2. С передачи Артема Пименова шайбу забросил Артем Набиев.

Больше в первом периоде болельщики не увидели забитых шайб, команды отправились на перерыв. «Авангард» не смог создать голевых моментов в первой двадцатиминутке. «Ястребы» нанесли только 6 бросков в створ ворот.

Окулов отметился передачей во втором периоде
Окулов отметился передачей во втором периоде. Фото: ХК Авангард

В начале второго периода «ястребы» устроили мощный прессинг у ворот «Салавата». На 23-й минуте игрок уфимцев Скотт Уилсон удалился за подножку. И практически сразу в штраф-бокс за аналогичное нарушение поехал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. На 25-й минуте встречи «ястребы» отыграли одну шайбу — 1:2. Отличился Рид Буше. Передачу отдал Константин Окулов.

«Ястребы» предприняли еще несколько попыток, чтобы сравнять счет, но не смогли. Второй период закончился с цифрами 1:2 на табло.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «ястребам» необходимо было спасать матч. На 47-й минуте «Авангард» смог сравнять счет — 2:2. Шайбу забросил Наиль Якупов с передачи Ильи Каблукова. Под занавес периода Дамир Шарипзянов вывел омичей вперед — 3:2. Уфимцы сняли голкипера, но забить не смогли.

Статистика матча:

  • Броски: 73-49;
  • Броски в створ: 36-22;
  • Голы: 3-2;
  • Вбрасывания: 38-23;
  • Блокированные броски: 13-18;
  • Силовые приемы: 24-5;
  • Отборы: 2-4;
  • Потери: 10-6;
  • Перехваты: 14-9;
  • Время в атаке: 16:24–11:07;
  • Штраф: 2-6.

Следующий матч «Авангард» также проведет на домашней площадке. Во вторник, 14 января, омичи примут «Куньлунь». Начало игры в 19:30.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Матч#Салават Юлаев
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