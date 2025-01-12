Вот это камбэк! «Авангард» уступал в счете, но смог вырвать победу у «Салавата»

Posted 12 января, 13:18
Published 12 января, 13:18
Modified 12 января, 13:35
Updated 12 января, 13:35
Омский «Авангард» сегодня, 12 января, на домашнем льду принимал «Салават Юлаев». «Ястребы» победили со счетом 3:2.
Счет в матче открыли уфимцы. Ворота Никиты Серебрякова на 4-й минуте поразил Шелдон Ремпал. А на 6-й минуте первого периода гости укрепили преимущество — 0:2. С передачи Артема Пименова шайбу забросил Артем Набиев.
Больше в первом периоде болельщики не увидели забитых шайб, команды отправились на перерыв. «Авангард» не смог создать голевых моментов в первой двадцатиминутке. «Ястребы» нанесли только 6 бросков в створ ворот.
В начале второго периода «ястребы» устроили мощный прессинг у ворот «Салавата». На 23-й минуте игрок уфимцев Скотт Уилсон удалился за подножку. И практически сразу в штраф-бокс за аналогичное нарушение поехал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. На 25-й минуте встречи «ястребы» отыграли одну шайбу — 1:2. Отличился Рид Буше. Передачу отдал Константин Окулов.
«Ястребы» предприняли еще несколько попыток, чтобы сравнять счет, но не смогли. Второй период закончился с цифрами 1:2 на табло.
В третьем периоде «ястребам» необходимо было спасать матч. На 47-й минуте «Авангард» смог сравнять счет — 2:2. Шайбу забросил Наиль Якупов с передачи Ильи Каблукова. Под занавес периода Дамир Шарипзянов вывел омичей вперед — 3:2. Уфимцы сняли голкипера, но забить не смогли.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» также проведет на домашней площадке. Во вторник, 14 января, омичи примут «Куньлунь». Начало игры в 19:30.