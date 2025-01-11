«Я б в чиновники пошел». В омском минтруда открыли вакансии для госслужащих

Отметим, что зарплата чиновников состоит из оклада и ежемесячных выплат, в которые входят: надбавка за особые условия службы; надбавка за выслугу лет; ежемесячное денежное поощрение; надбавка за почетное звание РФ, Омской области, Омска; надбавка за ученую степень; надбавка за классный чин служащего; надбавка за допуск к гостайне.