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Posted 11 января, 09:06

Published 11 января, 09:06

Modified 11 января, 11:49

Updated 11 января, 11:49

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт работы и государственной службы

«Я б в чиновники пошел». В омском минтруда открыли вакансии для госслужащих

11 января 2025, 09:06
Фото: 1MI. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт работы и государственной службы

В минтруда Омской области открыли новые вакансии с зарплатой до 59 тысяч

Ставки для соискателей появились в Омске и в районах области.

Накануне, 10 января, в министерстве труда Омской области открыли более десятка вакансий. Предложения опубликовали на сайте государственной службы. Ставки для соискателей открыты в Омске и в районах области.

Специалистам старшей группы должностей предлагают зарплату от 26 100 до 52 960 рублей. Зарплатная «вилка» для сотрудников ведущей группы должностей — от 42 100 до 59 000 рублей. Вакансии предполагают нормированный рабочий день и отсутствие командировок. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт работы и государственной службы.

Отметим, что зарплата чиновников состоит из оклада и ежемесячных выплат, в которые входят: надбавка за особые условия службы; надбавка за выслугу лет; ежемесячное денежное поощрение; надбавка за почетное звание РФ, Омской области, Омска; надбавка за ученую степень; надбавка за классный чин служащего; надбавка за допуск к гостайне.

Ранее Город55 рассказывал, что на омских оборонных заводах в 2025 году открылось более тысячи вакансий. В основном требуются рабочие специальности.

В ОПК в Омске открыли тысячу вакансий. Куда пойти работать в «оборонку» в 2025 году
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Омская область#Зарплата#Чиновники#Вакансии#Государственная служба#Опыт работы#Министерство труда
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