«Я б в чиновники пошел». В омском минтруда открыли вакансии для госслужащих

Posted 11 января, 09:06
Published 11 января, 09:06
Modified 11 января, 11:49
Updated 11 января, 11:49
Накануне, 10 января, в министерстве труда Омской области открыли более десятка вакансий. Предложения опубликовали на сайте государственной службы. Ставки для соискателей открыты в Омске и в районах области.
Специалистам старшей группы должностей предлагают зарплату от 26 100 до 52 960 рублей. Зарплатная «вилка» для сотрудников ведущей группы должностей — от 42 100 до 59 000 рублей. Вакансии предполагают нормированный рабочий день и отсутствие командировок. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт работы и государственной службы.
Отметим, что зарплата чиновников состоит из оклада и ежемесячных выплат, в которые входят: надбавка за особые условия службы; надбавка за выслугу лет; ежемесячное денежное поощрение; надбавка за почетное звание РФ, Омской области, Омска; надбавка за ученую степень; надбавка за классный чин служащего; надбавка за допуск к гостайне.
Ранее Город55 рассказывал, что на омских оборонных заводах в 2025 году открылось более тысячи вакансий. В основном требуются рабочие специальности.