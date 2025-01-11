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Posted 11 января, 10:44

Published 11 января, 10:44

Modified 11 января, 11:46

Updated 11 января, 11:46

Астроном рассказал, когда над Омском будет ярко виден Марс

Взгляните на небо. Когда омичи смогут полюбоваться Марсом, Венерой и Сатурном

11 января 2025, 10:44
Фото: 1MI.

Астроном рассказал, когда над Омском будет ярко виден Марс

В течение всей следующей недели жители региона смогут наблюдать планеты Солнечной системы. Главное, чтобы небо было ясным.

В следующий четверг, 16 января, омичи смогут наблюдать противостояние Марса. Красная планета в эту ночь будет светить максимально ярко. Подробности рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.

«Марс уже сейчас хорошо виден невооруженным глазом. Будет его видно и после 16 января. Правда, после даты противостояния его яркость будет постепенно падать. При ясной погоде хорошо заметен красновато-оранжевый цвет Марса. Он ярко выделяется на фоне звезд ночного неба», — передает слова Владимира Крупко «12 канал».

Астроном советует выехать за территорию города с телескопом. В этом случае получится увидеть полярные шапки на Марсе.

Также 19 января можно будет наблюдать сближение Венеры и Сатурна, а на протяжении всей недели с юго-восточной стороны неба будет светить Юпитер.

Ранее Город55 рассказывал, что в первый день года омичи полюбовались северным сиянием.

Неземная красота. Над Омской областью запечатлели северное сияние
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#Евгений Игишев#Наука#Владимир Крупко#Омский планетарий#Наблюдения#Марс#Горы Марса#Планета
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