Взгляните на небо. Когда омичи смогут полюбоваться Марсом, Венерой и Сатурном

Posted 11 января, 10:44
Published 11 января, 10:44
Modified 11 января, 11:46
Updated 11 января, 11:46
В следующий четверг, 16 января, омичи смогут наблюдать противостояние Марса. Красная планета в эту ночь будет светить максимально ярко. Подробности рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.
«Марс уже сейчас хорошо виден невооруженным глазом. Будет его видно и после 16 января. Правда, после даты противостояния его яркость будет постепенно падать. При ясной погоде хорошо заметен красновато-оранжевый цвет Марса. Он ярко выделяется на фоне звезд ночного неба», — передает слова Владимира Крупко «12 канал».
Астроном советует выехать за территорию города с телескопом. В этом случае получится увидеть полярные шапки на Марсе.
Также 19 января можно будет наблюдать сближение Венеры и Сатурна, а на протяжении всей недели с юго-восточной стороны неба будет светить Юпитер.
Ранее Город55 рассказывал, что в первый день года омичи полюбовались северным сиянием.