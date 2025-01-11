Вакансии в ОПК, ремонт «Пушкинки» и зимние забавы из архива. Омск сегодня

Posted 11 января, 14:00
Published 11 января, 14:00
Modified 11 января, 14:00
Updated 11 января, 14:00
Новость № 1. В начале 2025 года в Омске на оборонных заводах открыли больше тысячи вакансий
В Омске на оборонных на заводах открылись 1132 вакансии. Такую цифру Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России». Отметим, что на одну вакансию может приходиться по несколько рабочих мест. Традиционно востребованы такие специалисты, как токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ, слесари МСР, инженеры различных направлений.
Новость № 2. В библиотеке Пушкина планируют заменить крышу после жалоб омичей на потоп
В омской библиотеке имени А. С. Пушкина планируют провести капитальный ремонт мягкой кровли. Накануне проект реконструкции прошел государственную экспертизу.
Неделю назад омичи пожаловались на проблемы с крышей в библиотеке. По словам горожан страдает выставочный зал с картинами, а в некоторых местах пришлось отключить свет.
Новость № 3. Нейросеть оживила фото и показала зимние забавы омичей 80-летней давности
Экс-министр образования, а ныне первый проректор ОмГПУ, Иван Кротт поделился в своем телеграм-канале необычным видео. Нейросеть оживила фотографии из Исторического архива Омской области. Кадры были сделаны более 80 лет назад на площади имени Дзержинского.