Вакансии в ОПК, ремонт «Пушкинки» и зимние забавы из архива. Омск сегодня

В Омске на оборонных на заводах открылись 1132 вакансии. Такую цифру Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России». Отметим, что на одну вакансию может приходиться по несколько рабочих мест. Традиционно востребованы такие специалисты, как токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ, слесари МСР, инженеры различных направлений.