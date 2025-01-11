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Posted 11 января, 14:00

Published 11 января, 14:00

Modified 11 января, 14:00

Updated 11 января, 14:00

Вакансии в ОПК, ремонт «Пушкинки» и зимние забавы из архива. Омск сегодня

Вакансии в ОПК, ремонт «Пушкинки» и зимние забавы из архива. Омск сегодня

11 января 2025, 14:00
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В начале 2025 года в Омске на оборонных заводах открыли больше тысячи вакансий

В Омске на оборонных на заводах открылись 1132 вакансии. Такую цифру Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России». Отметим, что на одну вакансию может приходиться по несколько рабочих мест. Традиционно востребованы такие специалисты, как токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ, слесари МСР, инженеры различных направлений.

В ОПК в Омске открыли тысячу вакансий. Куда пойти работать в «оборонку» в 2025 году
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Новость № 2. В библиотеке Пушкина планируют заменить крышу после жалоб омичей на потоп

В омской библиотеке имени А. С. Пушкина планируют провести капитальный ремонт мягкой кровли. Накануне проект реконструкции прошел государственную экспертизу.

Неделю назад омичи пожаловались на проблемы с крышей в библиотеке. По словам горожан страдает выставочный зал с картинами, а в некоторых местах пришлось отключить свет.

Чтобы не промокли книги. В омской библиотеке Пушкина планируют заменить крышу
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Новость № 3. Нейросеть оживила фото и показала зимние забавы омичей 80-летней давности

Экс-министр образования, а ныне первый проректор ОмГПУ, Иван Кротт поделился в своем телеграм-канале необычным видео. Нейросеть оживила фотографии из Исторического архива Омской области. Кадры были сделаны более 80 лет назад на площади имени Дзержинского.

Зимние забавы 80-летней давности. Как отдыхали омичи в первой половине прошлого века
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#Евгений Игишев#Ремонт#Работа#Омск#Омская область#Зима#Библиотека#Итоги дня#Нейросеть#Вакансии#ОПК
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