В списке больше 30 компаний. США наложили санкции против российского нефтяного рынка

Posted 11 января, 03:55
Published 11 января, 03:55
Modified 11 января, 04:07
Updated 11 января, 04:07
Минфин США наложил санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, в том числе на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», сообщают «Новые известия». Также в пакет попали более 100 судов, участвующие в перевозках энергоресурсов, и страховые компании «Ингосстрах» и «Альфа Страхование» за морское страхование.
Город55 узнал в компании «Газпром нефть», как санкции отразятся на работе. В организации сообщили, что в течение последних двух лет последовательно готовились к различным негативным сценариям.
«С 2022 года компания уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах.
Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей», — сообщили в организации.
Также в «Газпром нефти» добавили, что считают решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции.
Ранее Город55 рассказывал, что решение Японии ослабить санкции против России, открыв доступ к импорту «мягких» гибридов, не повлияет на цены на авто.