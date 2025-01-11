В списке больше 30 компаний. США наложили санкции против российского нефтяного рынка

Минфин США наложил санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, в том числе на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», сообщают «Новые известия». Также в пакет попали более 100 судов, участвующие в перевозках энергоресурсов, и страховые компании «Ингосстрах» и «Альфа Страхование» за морское страхование.