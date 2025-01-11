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Posted 11 января, 03:55

Published 11 января, 03:55

Modified 11 января, 04:07

Updated 11 января, 04:07

В санкционном списке оказались более 30 нефтяных компаний

В списке больше 30 компаний. США наложили санкции против российского нефтяного рынка

11 января 2025, 03:55
Фото: 1MI. В санкционном списке оказались более 30 нефтяных компаний

Соединенные Штаты применили санкции против российского нефтяного рынка

Город55 узнал в компании «Газпром нефть», как отразятся ограничения на работе нефтяного гиганта.

Минфин США наложил санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, в том числе на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», сообщают «Новые известия». Также в пакет попали более 100 судов, участвующие в перевозках энергоресурсов, и страховые компании «Ингосстрах» и «Альфа Страхование» за морское страхование.

Город55 узнал в компании «Газпром нефть», как санкции отразятся на работе. В организации сообщили, что в течение последних двух лет последовательно готовились к различным негативным сценариям.

«С 2022 года компания уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах.
Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей», — сообщили в организации.

Также в «Газпром нефти» добавили, что считают решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции.

Ранее Город55 рассказывал, что решение Японии ослабить санкции против России, открыв доступ к импорту «мягких» гибридов, не повлияет на цены на авто.

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#Евгений Игишев#Экономика#Газпром нефть#Санкции#Технологический суверенитет
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