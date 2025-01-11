В ОПК в Омске открыли тысячу вакансий. Куда пойти работать в «оборонку» в 2025 году

Также шлифовщиков 4-6 разрядов ищут в ЦКБА. Соискателям предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, а также компенсацию процентов по ипотечным кредитам или аренды жилья, ДМС, бронь от мобилизации. Предприятие предоставляет санаторно-курортное оздоровление для работников и их детей.