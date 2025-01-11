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Posted 11 января, 05:18

Published 11 января, 05:18

Modified 11 января, 11:53

Updated 11 января, 11:53

Одна из востребованных специальностей — оператор станка с ЧПУ

В ОПК в Омске открыли тысячу вакансий. Куда пойти работать в «оборонку» в 2025 году

11 января 2025, 05:18
Фото: 1MI. Одна из востребованных специальностей — оператор станка с ЧПУ

В начале 2025 года в Омске на оборонных заводах открыли больше тысячи вакансий

Традиционно востребованы сотрудники рабочих специальностей, а также инженеры различных направлений.

В Омске на оборонных заводах открылись 1132 вакансии. Такую цифру Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России». Отметим, что на одну вакансию может приходиться по несколько рабочих мест. Традиционно востребованы такие специалисты, как токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ, слесари МСР, инженеры различных направлений.

Так, на ОМКБ требуется шлифовщики 4-5 разрядов. Предоставляется отсрочка от мобилизации. Требуется опыт работы по плоской шлифовке, однако на предприятии готовы принять сотрудников с последующим обучением. Зарплата составит от 40 000 до 60 000 рублей на руки.

Также шлифовщиков 4-6 разрядов ищут в ЦКБА. Соискателям предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, а также компенсацию процентов по ипотечным кредитам или аренды жилья, ДМС, бронь от мобилизации. Предприятие предоставляет санаторно-курортное оздоровление для работников и их детей.

«Шлифование сложных деталей и инструмента по 7-10 квалитетам на плоскошлифовальных и круглошлифовальных станках», — говорится в описании вакансии.

На «Омсктрансмаше» ищут оператора станков с ЧПУ на зарплату от 41 000 рублей. Требуется среднее профессиональное образование, умение работать с чертежами, опыт от полугода.

Фото: Служба занятости

В следующую пятницу, 17 января, в кадровом центре по адресу улица Тарская, 11 состоится ярмарка вакансий. С кандидатами готовы будут пообщаться представители завода «Омсктрансмаш» и других промышленных предприятий. Начало в 11 часов.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#ОМКБ#Омсктрансмаш#Мобилизация#Вакансии#ОПК#Рабочие специальности
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