В ОПК в Омске открыли тысячу вакансий. Куда пойти работать в «оборонку» в 2025 году

Posted 11 января, 05:18
Published 11 января, 05:18
Modified 11 января, 11:53
Updated 11 января, 11:53
В Омске на оборонных заводах открылись 1132 вакансии. Такую цифру Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России». Отметим, что на одну вакансию может приходиться по несколько рабочих мест. Традиционно востребованы такие специалисты, как токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ, слесари МСР, инженеры различных направлений.
Так, на ОМКБ требуется шлифовщики 4-5 разрядов. Предоставляется отсрочка от мобилизации. Требуется опыт работы по плоской шлифовке, однако на предприятии готовы принять сотрудников с последующим обучением. Зарплата составит от 40 000 до 60 000 рублей на руки.
Также шлифовщиков 4-6 разрядов ищут в ЦКБА. Соискателям предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, а также компенсацию процентов по ипотечным кредитам или аренды жилья, ДМС, бронь от мобилизации. Предприятие предоставляет санаторно-курортное оздоровление для работников и их детей.
«Шлифование сложных деталей и инструмента по 7-10 квалитетам на плоскошлифовальных и круглошлифовальных станках», — говорится в описании вакансии.
На «Омсктрансмаше» ищут оператора станков с ЧПУ на зарплату от 41 000 рублей. Требуется среднее профессиональное образование, умение работать с чертежами, опыт от полугода.
В следующую пятницу, 17 января, в кадровом центре по адресу улица Тарская, 11 состоится ярмарка вакансий. С кандидатами готовы будут пообщаться представители завода «Омсктрансмаш» и других промышленных предприятий. Начало в 11 часов.