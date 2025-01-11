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Posted 11 января, 08:28

Published 11 января, 08:28

Modified 11 января, 08:30

Updated 11 января, 08:30

В общей сложности на охрану свалок собирались потратить больше 18 млн рублей

В Омске внезапно отменили торги на охрану свалок за 18 млн рублей

11 января 2025, 08:28
Фото: 1MI. В общей сложности на охрану свалок собирались потратить больше 18 млн рублей
Заявки на аукцион принимались до 15 января, но 9 числа торги отменили.

В Омске отменили торги по поиску подрядчика для охраны рекультивируемых свалок в Советском, Ленинском, Центральном и Кировском округах. Заявки на аукцион должны были приниматься до 15 января. В четверг, 9 января, на сайте госзакупок появилась информация об отмене торгов.

«Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска информирует об отмене определения исполнителя по закупке способом запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по охране объекта рекультивированной свалки», — говорится в документах.
Скриншот
Скриншот. Фото: Сайт госзакупок

Согласно проекту контрактов, охранять свалки необходимо было с 1 февраля 2025 года до 31 января 2026 года. В общей сложности на эти цели планировали потратить более 18 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Омск#Торги#Охрана#Закупки#Свалки#Рекультивация#Государственные закупки#Мусорные свалки
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