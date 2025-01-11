В Омске внезапно отменили торги на охрану свалок за 18 млн рублей

Posted 11 января, 08:28
Published 11 января, 08:28
Modified 11 января, 08:30
Updated 11 января, 08:30
В Омске отменили торги по поиску подрядчика для охраны рекультивируемых свалок в Советском, Ленинском, Центральном и Кировском округах. Заявки на аукцион должны были приниматься до 15 января. В четверг, 9 января, на сайте госзакупок появилась информация об отмене торгов.
«Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска информирует об отмене определения исполнителя по закупке способом запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по охране объекта рекультивированной свалки», — говорится в документах.
Согласно проекту контрактов, охранять свалки необходимо было с 1 февраля 2025 года до 31 января 2026 года. В общей сложности на эти цели планировали потратить более 18 млн рублей.