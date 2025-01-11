В Омске внезапно отменили торги на охрану свалок за 18 млн рублей

В Омске отменили торги по поиску подрядчика для охраны рекультивируемых свалок в Советском, Ленинском, Центральном и Кировском округах. Заявки на аукцион должны были приниматься до 15 января. В четверг, 9 января, на сайте госзакупок появилась информация об отмене торгов.