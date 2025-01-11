«Птичка» с 50-летней историей. В Омске за 8,5 млн продают французский самолет

В Омской области выставили на продажу четырехместный самолет Sосаta rаllye 880 В сommоdоre 140 turbо французского производства. Судно было выпущено в 1972 году, сейчас базируется на аэродроме Камышино в Таврическом районе. Цена самолета составляет 8,5 млн рублей.