«Птичка» с 50-летней историей. В Омске за 8,5 млн продают французский самолет

Posted 11 января, 12:00
Published 11 января, 12:00
Modified 11 января, 12:00
Updated 11 января, 12:00
В Омской области выставили на продажу четырехместный самолет Sосаta rаllye 880 В сommоdоre 140 turbо французского производства. Судно было выпущено в 1972 году, сейчас базируется на аэродроме Камышино в Таврическом районе. Цена самолета составляет 8,5 млн рублей.
«Расход автомобильного топлива примерно 22-24 л/ч в зависимости от выбранного режима. Разбег и пробег не более 150 метров. Шины и салон новые. Покраска 2024 года», — говорится в объявлении.
Французскую фирму Sосаta основали в 1966 году. Компания занималась выпуском бизнес-джетов, небольших персональных и учебных самолетов. Фирма прекратила свое существование в 2015 году, она перешла в компанию Daher.
Ранее Город55 рассказывал, когда в расписание омского аэропорта вернется рейс в Усть-Ишим. Перерыв авиасообщения связан с тем, что перевозчик не предоставил необходимую документацию.