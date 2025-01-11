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Posted 11 января, 12:00

Published 11 января, 12:00

Modified 11 января, 12:00

Updated 11 января, 12:00

Самолет относится к малой авиации

«Птичка» с 50-летней историей. В Омске за 8,5 млн продают французский самолет

11 января 2025, 12:00
Фото: 1MI. Самолет относится к малой авиации

В Омской области за 8,5 млн выставили на продажу 53-летний французский самолет

Воздушное судно находится на аэродроме Камышино в Таврическом районе.

В Омской области выставили на продажу четырехместный самолет Sосаta rаllye 880 В сommоdоre 140 turbо французского производства. Судно было выпущено в 1972 году, сейчас базируется на аэродроме Камышино в Таврическом районе. Цена самолета составляет 8,5 млн рублей.

«Расход автомобильного топлива примерно 22-24 л/ч в зависимости от выбранного режима. Разбег и пробег не более 150 метров. Шины и салон новые. Покраска 2024 года», — говорится в объявлении.
Самолет выпущен больше 50 лет назад
Самолет выпущен больше 50 лет назад
Самолет выпущен больше 50 лет назад
Самолет выпущен больше 50 лет назад. Фото: Авито

Французскую фирму Sосаta основали в 1966 году. Компания занималась выпуском бизнес-джетов, небольших персональных и учебных самолетов. Фирма прекратила свое существование в 2015 году, она перешла в компанию Daher.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Самолет#Омская область#Продажа#Топливо#Таврический район#Цена
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