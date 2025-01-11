«Посидел в кафешке, выпил пива». На омской трассе поймали пьяного водителя фуры

Posted 11 января, 05:28
Published 11 января, 05:28
Modified 11 января, 12:05
Updated 11 января, 12:05
В омской Госавтоинспекции сегодня, 11 января, сообщили, что на трассе Тюмень-Омск в районе 579 километра остановили «КамАЗ», водитель которого был пьян. Мужчина направлялся из Новосибирской области на Урал.
Результаты алкотестера показали, что объем этилового спирта в выдыхаемом воздухе составил 1,296 мг/л».
«Накануне не пил, стало тяжело, устал, посидел в кафешке и выпил пива», — объяснил свое состояние мужчина.
Выяснилось, что 57-летний водитель ранее уже привлекался за пьяную езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Большегруз отправили на штрафстоянку.