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Posted 11 января, 05:28

Published 11 января, 05:28

Modified 11 января, 12:05

Updated 11 января, 12:05

В Омской области на «трассе смерти» поймали пьяного водителя большегруза

«Посидел в кафешке, выпил пива». На омской трассе поймали пьяного водителя фуры

11 января 2025, 05:28
Фото: Госавтоинспекция Омской области.

В Омской области на «трассе смерти» поймали пьяного водителя большегруза

Мужчина на месте прошел медицинское освидетельствование и признался, что выпивал алкоголь в кафе перед поездкой.

В омской Госавтоинспекции сегодня, 11 января, сообщили, что на трассе Тюмень-Омск в районе 579 километра остановили «КамАЗ», водитель которого был пьян. Мужчина направлялся из Новосибирской области на Урал.

Результаты алкотестера показали, что объем этилового спирта в выдыхаемом воздухе составил 1,296 мг/л».

«Накануне не пил, стало тяжело, устал, посидел в кафешке и выпил пива», — объяснил свое состояние мужчина.

Выяснилось, что 57-летний водитель ранее уже привлекался за пьяную езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Большегруз отправили на штрафстоянку.

Видео: Госавтоинспекция Омской области.
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