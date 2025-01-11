На трассе в Омской области столкнулись три фуры, есть пострадавшие

Posted 11 января, 12:44
Published 11 января, 12:44
Modified 11 января, 12:46
Updated 11 января, 12:46
Минувшей ночью, 11 января, на трассе в Марьяновском районе столкнулись 3 фуры. Авария произошла в 15 км от деревни Александровка, сообщили в МЧС Омской области.
Спасателям пришлось с помощью инструментов освобождать двух человек, которые застряли в кабине. От МЧС на месте работали 4 человека.
В результате аварии двух пострадавших доставили в больницу.
На кадрах видно, что большегрузы серьезно помяло.