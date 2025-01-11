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Posted 11 января, 12:44

Published 11 января, 12:44

Modified 11 января, 12:46

Updated 11 января, 12:46

На месте работали сотрудники МЧС

На трассе в Омской области столкнулись три фуры, есть пострадавшие

11 января 2025, 12:44
Фото: МЧС Омской области. На месте работали сотрудники МЧС
Авария произошла ночью в Марьяновском районе.

Минувшей ночью, 11 января, на трассе в Марьяновском районе столкнулись 3 фуры. Авария произошла в 15 км от деревни Александровка, сообщили в МЧС Омской области.

Спасателям пришлось с помощью инструментов освобождать двух человек, которые застряли в кабине. От МЧС на месте работали 4 человека.

В результате аварии двух пострадавших доставили в больницу.

На кадрах видно, что большегрузы серьезно помяло.

Большегрузы серьезно помяло
Большегрузы серьезно помяло. Фото: МЧС Омской области
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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Пострадавшие#Марьяновский район#Медучреждение#МЧС России#Александровка#Большегрузы
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