Инаугурация Дональда Трампа. Дата, время, кто приглашен

Напомним, Дональд Трамп победил на президентских выборах, прошедших в США в ноябре 2024 года. Ранее он уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 годы. На выборах Трамп представлял Республиканскую партию. Его оппонентом от демократов была Камала Харис. Изначально в президентской гонке должен был участвовать Джо Байден, но он снял свою кандидатуру.