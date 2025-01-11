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Posted 11 января, 03:00

Published 11 января, 03:00

Modified 11 января, 03:00

Updated 11 января, 03:00

Инаугурация Дональда Трампа. Дата, время, кто приглашен

Инаугурация Дональда Трампа. Дата, время, кто приглашен

11 января 2025, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выборы
Вместе с Трампом присягу примет вице-президент Джей Ди Вэнс. Церемония пройдет на Капитолийском холме.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Также в этот день к присяге будет приведен вице-президент Джей Ди Вэнс. Церемония пройдет в Вашингтоне в здании конгресса на Капитолийском холме. Полномочия нынешнего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис истекают в полдень.

Как сообщает «Коммерсант», на церемонию приглашены президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Китай собирается направить на инаугурацию высокопоставленного представителя. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался присутствовать на церемонии, причины такого решения не сообщаются.

Напомним, Дональд Трамп победил на президентских выборах, прошедших в США в ноябре 2024 года. Ранее он уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 годы. На выборах Трамп представлял Республиканскую партию. Его оппонентом от демократов была Камала Харис. Изначально в президентской гонке должен был участвовать Джо Байден, но он снял свою кандидатуру.

Президент России Владимир Путин в декабре во время прямой линии сообщил, что «ему будет о чем поговорить» с Дональдом Трампом.

Владимир Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Дональдом Трампом
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#Евгений Игишев#Политика#США#Владимир Путин#Выборы#Дональд Трамп#Китай#Инаугурация#Вашингтон
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