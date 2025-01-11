Гололедица, туман, изморозь. Какая погода ждет омичей на старый Новый год

Posted 11 января, 10:07
Published 11 января, 10:07
Modified 11 января, 11:10
Updated 11 января, 11:10
По данным Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье, 12 января, ночью температура воздуха составит -7…-12°, при прояснении до -17°. Днем -5…-10°. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Существенных осадков не ожидается. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица.
В понедельник, 13 января, без существенных осадков, ночью местами туман, изморозь. Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с, днем южный 4-9 м/с. Температура ночью -8…-13°, местами до -18°, днем -4…-9°. На дорогах гололедица.
Во вторник, 14 января, характер погоды не изменится. Без существенных осадков, ночью местами туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -9…-14°, местами до -19°, днем -5…-10°. На дорогах также будет скользко.
Ранее мы писали, какую погоду ждать омичам на Крещение. Отметим, что во второй половине января на регион обрушатся аномальные морозы.