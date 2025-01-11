Гололедица, туман, изморозь. Какая погода ждет омичей на старый Новый год

Во вторник, 14 января, характер погоды не изменится. Без существенных осадков, ночью местами туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -9…-14°, местами до -19°, днем -5…-10°. На дорогах также будет скользко.