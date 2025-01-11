Чтобы не промокли книги. В омской библиотеке Пушкина планируют заменить крышу

Неделю назад омичи пожаловались на проблемы с крышей в библиотеке. По словам горожан страдает выставочный зал с картинами, а в некоторых местах пришлось отключить свет. В минкульте сообщили, что приступят к ремонту, как будут готовы все необходимые документы.