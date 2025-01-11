Чтобы не промокли книги. В омской библиотеке Пушкина планируют заменить крышу

Posted 11 января, 07:32
Published 11 января, 07:32
Modified 11 января, 07:34
Updated 11 января, 07:34
В омской библиотеке имени А. С. Пушкина планируют провести капитальный ремонт мягкой кровли. Накануне, 10 января, проект реконструкции прошел государственную экспертизу.
Документацию для ремонта подготовил предприниматель из Архангельской области Олег Занин. По данным Rusprofile, основным видом деятельности бизнесмена является производство штукатурных работ. ИП зарегистрировано в 2006 году.
Неделю назад омичи пожаловались на проблемы с крышей в библиотеке. По словам горожан страдает выставочный зал с картинами, а в некоторых местах пришлось отключить свет. В минкульте сообщили, что приступят к ремонту, как будут готовы все необходимые документы.