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Posted 11 января, 07:32

Published 11 января, 07:32

Modified 11 января, 07:34

Updated 11 января, 07:34

В библиотеке Пушкина планируют заменить крышу после жалоб омичей на потоп

Чтобы не промокли книги. В омской библиотеке Пушкина планируют заменить крышу

11 января 2025, 07:32
Фото: gorod55.ru.

В библиотеке Пушкина планируют заменить крышу после жалоб омичей на потоп

Проект ремонта прошел государственную экспертизу. Неделю назад в библиотеке затопило выставочный зал.

В омской библиотеке имени А. С. Пушкина планируют провести капитальный ремонт мягкой кровли. Накануне, 10 января, проект реконструкции прошел государственную экспертизу.

Документацию для ремонта подготовил предприниматель из Архангельской области Олег Занин. По данным Rusprofile, основным видом деятельности бизнесмена является производство штукатурных работ. ИП зарегистрировано в 2006 году.

Неделю назад омичи пожаловались на проблемы с крышей в библиотеке. По словам горожан страдает выставочный зал с картинами, а в некоторых местах пришлось отключить свет. В минкульте сообщили, что приступят к ремонту, как будут готовы все необходимые документы.

Картины под дождем: в омской библиотеке имени Пушкина затопило выставочный зал
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#Евгений Игишев#Омск#Капитальный ремонт#Предприниматель#Библиотека#Кровля#Государственная экспертиза
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