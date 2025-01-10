Ждали квартир с 2007 года: в Омске сдали сразу два проблемных долгостроя

Posted 10 января, 11:08
Published 10 января, 11:08
Modified 10 января, 11:10
Updated 10 января, 11:10
Омский депарх рассказал о вводе в эксплуатацию двух домов, квартир в котором годами дожидались дольщики.
Первый объект — это 10-этажка на 11-й Ремесленной, 25, строить которую изначально начали еще в 2007 году. Многоэтажный дом рассчитан на 59 квартир, 40 из них однокомнатные, а 19 — двухкомнатные. Квартир на 11-й Ремесленной, как следует из последней «дорожной карты» Омской области, дожидалось 52 дольщика.
Второй дом спустя 11 лет после старта работ достроили на Кирова, 2 (строительный адрес объекта). В 17-этажке — 270 квартир (195 — однокомнатные, 75 — двухкомнатные), и все они предназначены для дольщиков.
Достройку обоих проблемных домов контролировал региональный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Еще один из объектов, за который отвечает фонд, находится на улице 70 лет Октября. Город55 ранее рассказывал, что дом пришлось разбирать до основания, сейчас же фирмой «Арт Ремстрой» вовсю ведутся строительные работы.