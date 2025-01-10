gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 11:08

Published 10 января, 11:08

Modified 10 января, 11:10

Updated 10 января, 11:10

Достройки домов дожидались свыше 320 дольщиков

Ждали квартир с 2007 года: в Омске сдали сразу два проблемных долгостроя

10 января 2025, 11:08
Фото: 1MI. Достройки домов дожидались свыше 320 дольщиков

В Омске сдали два проблемных долгостроя, которые возводили больше 10 лет

Первый дом находится на улице 11-я Ремесленная, второй — на Кирова.

Омский депарх рассказал о вводе в эксплуатацию двух домов, квартир в котором годами дожидались дольщики.

Первый объект — это 10-этажка на 11-й Ремесленной, 25, строить которую изначально начали еще в 2007 году. Многоэтажный дом рассчитан на 59 квартир, 40 из них однокомнатные, а 19 — двухкомнатные. Квартир на 11-й Ремесленной, как следует из последней «дорожной карты» Омской области, дожидалось 52 дольщика.

Один из введенных в эксплуатацию домов
Один из введенных в эксплуатацию домов
Один из введенных в эксплуатацию домов. Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Омска

Второй дом спустя 11 лет после старта работ достроили на Кирова, 2 (строительный адрес объекта). В 17-этажке — 270 квартир (195 — однокомнатные, 75 — двухкомнатные), и все они предназначены для дольщиков.

Достройку обоих проблемных домов контролировал региональный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Еще один из объектов, за который отвечает фонд, находится на улице 70 лет Октября. Город55 ранее рассказывал, что дом пришлось разбирать до основания, сейчас же фирмой «Арт Ремстрой» вовсю ведутся строительные работы.

Больше не долгострои: в Омске решена проблема сотен обманутых дольщиков
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Строительство#Застройщик#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Ввод в эксплуатацию
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика