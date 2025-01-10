Ждали квартир с 2007 года: в Омске сдали сразу два проблемных долгостроя

Первый объект — это 10-этажка на 11-й Ремесленной, 25, строить которую изначально начали еще в 2007 году. Многоэтажный дом рассчитан на 59 квартир, 40 из них однокомнатные, а 19 — двухкомнатные. Квартир на 11-й Ремесленной, как следует из последней «дорожной карты» Омской области, дожидалось 52 дольщика.