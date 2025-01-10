«Всколыхивает болото»: Олимпийский чемпион Кожевников оценил троллинг Ротенберга

Posted 10 января, 09:29
Published 10 января, 09:29
Modified 10 января, 09:33
Updated 10 января, 09:33
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о многочисленных громких высказываниях главного тренера СКА Романа Ротенберга. Экс-хоккеист заявил, что слова руководителя петербуржцев дают много инфоповодов для прессы, а также «будоражат лигу» и подогревают к ней интерес среди любителей спорта.
«Ротенберг дает прекрасные пресс-конференции, ими он будоражит лигу. Многим это не нравится, но он своими интервью подогревает интерес к лиге, не дает ей быть в ступоре и в болоте. И привлекает интерес к своей персоне. Так что он молодец, тут ничего не скажешь. Говорю без всякой иронии. Ротенберг берет и высказывает своё мнение, часто троллит людей. Своим троллингом он всколыхивает наше болото. Меня тоже мало кто понимает, говорят, что я жесткий. Но я тоже часто троллю. Таким образом можно сконцентрировать на чем-то внимание. Не должно быть тишины и благополучия. В хоккее должна быть изюминка, Роман Борисович это делает. Его приятно читать, он молодец», — передает слова Кожевникова Metaratings.ru.
Напомним, что несколько дней назад «Авангард» в упорной борьбе победил на выезде у «Северстали». Игра завершилась со счетом 6:5. Исход поединка решился в серии послематчевых бросков. Самым результативным хоккеистом «ястребов» стал Никита Холодилин, он забросил две шайбы и реализовал решающий буллит. Также в составе омской команды отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Наиль Якупов.