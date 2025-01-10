Владимир Путин передал акции омского «Росара» группе компаний «Вместе» из Москвы

АО «ГК Вместе» учреждено в августе 2024 года. Оно зарегистрировано в Москве на Пресненской набережной, его официальная специализация — «Вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность». В уставном капитале фирмы 100 тысяч рублей. Пост генерального директора занимает Николай Тюрников, который параллельно руководит и ООО «ГК Вместе».