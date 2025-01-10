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Posted 10 января, 11:52

Published 10 января, 11:52

Modified 10 января, 11:54

Updated 10 января, 11:54

Акции омского пивоваренного завода «Росар» перешли группе компаний «Вместе»

Владимир Путин передал акции омского «Росара» группе компаний «Вместе» из Москвы

10 января 2025, 11:52
Фото: 1MI.

Акции омского пивоваренного завода «Росар» перешли группе компаний «Вместе»

В общей сложности передано 16 млрд акций.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании AB InBev Efes BV переходят во временное управление акционерному обществу «Группа компаний Вместе». Как уточнили в Forbes, речь идет о 15,8 млрд обычных акций и 92 943 привилегированных.

AB InBev Efes BV принадлежит бельгийской компании AB InBev и турецкой Anadolu Efes (партнеры создали это юрлицо для работы на российском рынке). В числе их активов омский пивоваренный завод «Росар», купленный бельгийцами в 1990-х годах за 44 млн долларов США.

АО «ГК Вместе» учреждено в августе 2024 года. Оно зарегистрировано в Москве на Пресненской набережной, его официальная специализация — «Вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность». В уставном капитале фирмы 100 тысяч рублей. Пост генерального директора занимает Николай Тюрников, который параллельно руководит и ООО «ГК Вместе».

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