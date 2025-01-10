Владимир Путин передал акции омского «Росара» группе компаний «Вместе» из Москвы

Posted 10 января, 11:52
Published 10 января, 11:52
Modified 10 января, 11:54
Updated 10 января, 11:54
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании AB InBev Efes BV переходят во временное управление акционерному обществу «Группа компаний Вместе». Как уточнили в Forbes, речь идет о 15,8 млрд обычных акций и 92 943 привилегированных.
AB InBev Efes BV принадлежит бельгийской компании AB InBev и турецкой Anadolu Efes (партнеры создали это юрлицо для работы на российском рынке). В числе их активов омский пивоваренный завод «Росар», купленный бельгийцами в 1990-х годах за 44 млн долларов США.
АО «ГК Вместе» учреждено в августе 2024 года. Оно зарегистрировано в Москве на Пресненской набережной, его официальная специализация — «Вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность». В уставном капитале фирмы 100 тысяч рублей. Пост генерального директора занимает Николай Тюрников, который параллельно руководит и ООО «ГК Вместе».