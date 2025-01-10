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Posted 10 января, 12:29

Published 10 января, 12:29

Modified 10 января, 12:33

Updated 10 января, 12:33

Дорожные пробки

В вечерний час-пик омские дороги снова сковали пробки

10 января 2025, 12:29
Фото: Изображение Midjourney. Дорожные пробки
На многих дорогах причиной заторов стали аварии.

Сегодня вечером омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложения «Яндекс Карты», в некоторых частях города пробки достигли 7 баллов. Самая сложная дорожная ситуация сейчас в центре города и на Левом берегу.

В вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена, Орджоникидзе и Маршала Жукова. На Красном Пути и улице Богдана Хмельницкого проблемы с движением возникли из-за ДТП.

Похожая ситуация возникла на Левом берегу. Заторы из-за аварий наблюдаются на улицах 70 лет Октября, Енисейской и Лукашевича.

Пробки на дорогах достигли 7 баллов
Пробки на дорогах достигли 7 баллов. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что с начала первой рабочей недели в новом году на мосту у Телецентра работает реверсивное движение. Такой подход к организации транспортных потоков должен был облегчить обстановку на подъездах к мосту, но, по мнению многих омичей, только усугубил ситуацию.

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