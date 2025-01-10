В Омской области увеличился прожиточный минимум

Также увеличился прожиточный минимум для трудоспособного населения, теперь он будет равен 16 816 рублей (стал больше на 1 858 рублей), для детей он возрастет до 14 965 рублей (на 796 рублей), а для пенсионеров — до 13 268 рублей (на 1 466 рублей).