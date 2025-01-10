В Омской области увеличился прожиточный минимум

Posted 10 января, 13:18
Published 10 января, 13:18
Modified 10 января, 13:22
Updated 10 января, 13:22
В Министерстве труда и социального развития Омской области рассказали, каким будет прожиточный минимум для жителей региона в 2025 году. Он составит 15 428 рублей на душу населения, это на 1 705 больше, чем было ранее.
Также увеличился прожиточный минимум для трудоспособного населения, теперь он будет равен 16 816 рублей (стал больше на 1 858 рублей), для детей он возрастет до 14 965 рублей (на 796 рублей), а для пенсионеров — до 13 268 рублей (на 1 466 рублей).
Напомним, что в 2025 году значительно изменится размер пособий и мер поддержки для семей с детьми. Максимальная сумма пособия при одноплодной беременности составит 794 355 рублей (при 140 днях отпуска). Для осложненных родов (156 дней отпуска) выплата возрастет до 885 139 рублей. При многоплодной беременности (194 дня отпуска) сумма пособия достигнет 1 100 750 рублей.