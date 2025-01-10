gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 12:56

Published 10 января, 12:56

Modified 10 января, 13:00

Updated 10 января, 13:00

В Омской области поймали более тысячи мигрантов, скрывающихся от военной службы

В Омской области поймали более тысячи мигрантов, скрывающихся от военной службы

10 января 2025, 12:56
Фото: СКР по Омской области.
Они были поставлены на воинский учет в военных комиссариатах области.

В 2024 году омские сотрудники военной следственной службы, полицейские и военный комиссариат боролись с незаконной миграцией и другими нарушениями, связанными с иностранцами на территории региона. Особое внимание уделялось вопросам воинского учета и привлечение мигрантов к службе в ВС РФ.

Правоохранители выявили более тысячи человек, которые были поставлены на воинский учет в военных комиссариатах области. Более 150 иностранных граждан привлекли к административной ответственности, а в связи с нарушениями в трудовой деятельности иностранцев было возбуждено не менее 10 уголовных дел в отношении работодателей и других лиц.

За прошедший год 26 натурализованных граждан призвали на военную службу, а 151 иностранный гражданин подписал контракт с ВС РФ.

Напомним, что в декабре в областном парламенте утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год. Он будет на 1 081 рубль выше, чем в этом и составит 6 683 рубля.

«Возвращают территорию»: Владимир Путин сделал важное заявление об СВО
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Военные#Миграция#Новости#Военкомат#Военнослужащий#Нелегальные мигранты#Миграционное законодательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика