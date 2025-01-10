В Омской области поймали более тысячи мигрантов, скрывающихся от военной службы

Posted 10 января, 12:56
Published 10 января, 12:56
Modified 10 января, 13:00
Updated 10 января, 13:00
В 2024 году омские сотрудники военной следственной службы, полицейские и военный комиссариат боролись с незаконной миграцией и другими нарушениями, связанными с иностранцами на территории региона. Особое внимание уделялось вопросам воинского учета и привлечение мигрантов к службе в ВС РФ.
Правоохранители выявили более тысячи человек, которые были поставлены на воинский учет в военных комиссариатах области. Более 150 иностранных граждан привлекли к административной ответственности, а в связи с нарушениями в трудовой деятельности иностранцев было возбуждено не менее 10 уголовных дел в отношении работодателей и других лиц.
За прошедший год 26 натурализованных граждан призвали на военную службу, а 151 иностранный гражданин подписал контракт с ВС РФ.
Напомним, что в декабре в областном парламенте утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год. Он будет на 1 081 рубль выше, чем в этом и составит 6 683 рубля.