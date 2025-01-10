В Омской области поймали более тысячи мигрантов, скрывающихся от военной службы

Правоохранители выявили более тысячи человек, которые были поставлены на воинский учет в военных комиссариатах области. Более 150 иностранных граждан привлекли к административной ответственности, а в связи с нарушениями в трудовой деятельности иностранцев было возбуждено не менее 10 уголовных дел в отношении работодателей и других лиц.