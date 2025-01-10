В Омской области отправили в СИЗО 5 иностранцев-нелегалов

Posted 10 января, 08:35
Published 10 января, 08:35
Modified 10 января, 08:38
Updated 10 января, 08:38
Исилькульский городской суд Омской области принял решение по ходатайству Пограничного управления ФСБ о мере пресечения для сразу 5 фигурантов уголовного дела. Речь идет об одной гражданке Узбекистана и 4 гражданах Азербайджана, которые нелегально пересекли границу между Россией и Казахстаном.
«Из представленных материалов следовало, — рассказали в телеграм-канале „Суды Омской области“, — что 29 декабря 2024 в Исилькульском районе Омской области 39-летний гражданин Азербайджанской Республики организовал незаконный переход с территории Республики Казахстан в Российскую Федерацию троим своим согражданам, а также гражданке Республики Узбекистан, въезд в Россию которым не разрешен».
На территории России нарушителей сразу задержали. Уже возбуждено уголовное дело, причем организатору перехода грозит до 7 лет заключения, а остальным — до 5. Суд удовлетворил ходатайство пограничников и отправил всех подозреваемых в СИЗО на 2 месяца.
Напомним: в сентябре 2024 года сотрудники ФСБ задержали 2 граждан одного из центральноазиатских государств, пытавшихся въехать в Россию, несмотря на запрет. Один из нарушителей прежде был осужден за наркотики, другой — за убийство. В итоге оба отправились на 20 месяцев в колонию строгого режима.