В Омской области отправили в СИЗО 5 иностранцев-нелегалов

Напомним: в сентябре 2024 года сотрудники ФСБ задержали 2 граждан одного из центральноазиатских государств, пытавшихся въехать в Россию, несмотря на запрет. Один из нарушителей прежде был осужден за наркотики, другой — за убийство. В итоге оба отправились на 20 месяцев в колонию строгого режима.