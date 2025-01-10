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Posted 10 января, 08:35

Published 10 января, 08:35

Modified 10 января, 08:38

Updated 10 января, 08:38

В Омской области отправили в СИЗО 5 иностранцев, которым грозят тюремные сроки

В Омской области отправили в СИЗО 5 иностранцев-нелегалов

10 января 2025, 08:35
Фото: 1MI.

В Омской области отправили в СИЗО 5 иностранцев, которым грозят тюремные сроки

Граждане Азербайджана и Узбекистана незаконно пересекли российскую границу.

Исилькульский городской суд Омской области принял решение по ходатайству Пограничного управления ФСБ о мере пресечения для сразу 5 фигурантов уголовного дела. Речь идет об одной гражданке Узбекистана и 4 гражданах Азербайджана, которые нелегально пересекли границу между Россией и Казахстаном.

«Из представленных материалов следовало, — рассказали в телеграм-канале „Суды Омской области“, — что 29 декабря 2024 в Исилькульском районе Омской области 39-летний гражданин Азербайджанской Республики организовал незаконный переход с территории Республики Казахстан в Российскую Федерацию троим своим согражданам, а также гражданке Республики Узбекистан, въезд в Россию которым не разрешен».

На территории России нарушителей сразу задержали. Уже возбуждено уголовное дело, причем организатору перехода грозит до 7 лет заключения, а остальным — до 5. Суд удовлетворил ходатайство пограничников и отправил всех подозреваемых в СИЗО на 2 месяца.

Напомним: в сентябре 2024 года сотрудники ФСБ задержали 2 граждан одного из центральноазиатских государств, пытавшихся въехать в Россию, несмотря на запрет. Один из нарушителей прежде был осужден за наркотики, другой — за убийство. В итоге оба отправились на 20 месяцев в колонию строгого режима.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Суд#Граница#ФСБ#Новости
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