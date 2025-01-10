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Posted 10 января, 09:40

Published 10 января, 09:40

Modified 10 января, 09:42

Updated 10 января, 09:42

Постановление о сносе опубликовали на сайте мэрии

В Омске собираются снести два жилых дома, где трескались стены и рушился потолок

10 января 2025, 09:40
Фото: 1MI. Постановление о сносе опубликовали на сайте мэрии
Жильцов из аварийных зданий должны отселить до конца 2031 года.

В Омске признали аварийными два жилых дома по адресам: улица 19-я Рабочая, 86 и улица
Молодогвардейская, 27. Такое постановление опубликовали сегодня, 10 января, на сайте городской администрации.

«Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, до 31 декабря 2031 года», — говорится в документе.

Отметим, что в доме на 19-й Рабочей в прошлом году рухнул потолок. К счастью, обошлось без пострадавших.

Общежитие на Молодогвардейской привлекло внимание СМИ после жалоб местных жителей на трещины в стенах. Также в здании не функционируют системы водоснабжения, водоотведения и канализации.

Оба проблемных здания в итоге попали в поле зрения Следственного комитета.

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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Аварийное жилье#Снос дома#Снос#Обрушение#Обрушение здания
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