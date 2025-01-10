В Омске собираются снести два жилых дома, где трескались стены и рушился потолок

Posted 10 января, 09:40
Published 10 января, 09:40
Modified 10 января, 09:42
Updated 10 января, 09:42
В Омске признали аварийными два жилых дома по адресам: улица 19-я Рабочая, 86 и улица
Молодогвардейская, 27. Такое постановление опубликовали сегодня, 10 января, на сайте городской администрации.
«Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, до 31 декабря 2031 года», — говорится в документе.
Отметим, что в доме на 19-й Рабочей в прошлом году рухнул потолок. К счастью, обошлось без пострадавших.
Общежитие на Молодогвардейской привлекло внимание СМИ после жалоб местных жителей на трещины в стенах. Также в здании не функционируют системы водоснабжения, водоотведения и канализации.
Оба проблемных здания в итоге попали в поле зрения Следственного комитета.