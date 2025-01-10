В Омске решили построить еще один ТЦ рядом с «Бауцентром»

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о проведении аукциона на право взять в аренду земельный участок в Кировском округе. Речь идет об участке площадью 1,8 гектара с кадастровым номером 55:36:130126:9880, расположенном рядом с «Бауцентром». Вид его разрешенного использования — «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))».