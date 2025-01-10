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Posted 10 января, 10:18

Published 10 января, 10:18

Modified 10 января, 10:20

Updated 10 января, 10:20

В Омске начались поиски строителя очередного ТЦ рядом с «Бауцентром»

В Омске решили построить еще один ТЦ рядом с «Бауцентром»

10 января 2025, 10:18
Фото: 1MI.

В Омске начались поиски строителя очередного ТЦ рядом с «Бауцентром»

Право арендовать землю для строительства выставят на торги.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о проведении аукциона на право взять в аренду земельный участок в Кировском округе. Речь идет об участке площадью 1,8 гектара с кадастровым номером 55:36:130126:9880, расположенном рядом с «Бауцентром». Вид его разрешенного использования — «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))».

Фото: Роскадастр

Аукцион будет открытым по составу участников и по форме подачи заявки. Проводить его будет департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Напомним: в последние дни прошлого года стало известно, что на аукцион выставлен участок земли вблизи «Меги». Там тоже может быть построен торговый центр.

В Омске на месте недостроя напротив «Меги» планируют возвести новый торговый центр
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Аукцион#Новости#Муниципальная земля
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