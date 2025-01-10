В Омске прошло соревнование бомбоубежищ

Posted 10 января, 09:51
Published 10 января, 09:51
Modified 10 января, 09:53
Updated 10 января, 09:53
В декабре 2024 года в Омске прошел очередной смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Такие смотры проводятся с 2010 года, и на этот раз первое место заняло бомбоубежище администрации Советского округа. На втором месте объект «Омск РТС», на третьем — объект ПАО «Ростелеком».
Напомним: состояние бомбоубежищ в рамках конкурса должно соответствовать нескольким критериям для победы. В частности, это наличие исправного оборудования для жизнеобеспечения в автономном режиме, измерительных приборов, огнетушителей и телефонной связи с пунктом управления. Снять с конкурса бомбоубежище могут из-за его плохой герметичности. Минусами признаются неисправные двери, сырость, коррозия на воздухоотводах.
Год назад победителями конкурса стали бомбоубежища омского аэропорта и РЖД (среди объектов вместимостью от 151 до 600 человек), объекты института приборостроения, «Центрального конструкторского бюро автоматики» и завода имени Баранова (среди бомбоубежищ вместительностью от 601 до 1200 человек).