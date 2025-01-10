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Posted 10 января, 09:51

Published 10 января, 09:51

Modified 10 января, 09:53

Updated 10 января, 09:53

иллюстрация

В Омске прошло соревнование бомбоубежищ

10 января 2025, 09:51
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омске назвали лучшие бомбоубежища по итогам 2024 года

В администрации города подвели итоги очередного смотра-конкурса.

В декабре 2024 года в Омске прошел очередной смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Такие смотры проводятся с 2010 года, и на этот раз первое место заняло бомбоубежище администрации Советского округа. На втором месте объект «Омск РТС», на третьем — объект ПАО «Ростелеком».

Напомним: состояние бомбоубежищ в рамках конкурса должно соответствовать нескольким критериям для победы. В частности, это наличие исправного оборудования для жизнеобеспечения в автономном режиме, измерительных приборов, огнетушителей и телефонной связи с пунктом управления. Снять с конкурса бомбоубежище могут из-за его плохой герметичности. Минусами признаются неисправные двери, сырость, коррозия на воздухоотводах.

Год назад победителями конкурса стали бомбоубежища омского аэропорта и РЖД (среди объектов вместимостью от 151 до 600 человек), объекты института приборостроения, «Центрального конструкторского бюро автоматики» и завода имени Баранова (среди бомбоубежищ вместительностью от 601 до 1200 человек).

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Конкурсы#Бомбоубежища
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