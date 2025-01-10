В Омске прошло соревнование бомбоубежищ

В декабре 2024 года в Омске прошел очередной смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Такие смотры проводятся с 2010 года, и на этот раз первое место заняло бомбоубежище администрации Советского округа. На втором месте объект «Омск РТС», на третьем — объект ПАО «Ростелеком».