В Омске напротив Первомайского пляжа планируют построить высотку на 252 квартиры

В компании рассказали Городу55 подробности проекта. Предполагается, что дом будет 17-этажным, один из которых — подземный. Общая жилая площадь составит более 18 тысяч квадратных метров. Дом будет рассчитан на 252 квартиры: 126 однокомнатных, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные. Срок возведения — 3 года.