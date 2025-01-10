В Омске напротив Первомайского пляжа планируют построить высотку на 252 квартиры

Posted 10 января, 08:35
Published 10 января, 08:35
Modified 10 января, 08:37
Updated 10 января, 08:37
В Омске на бывшей территории Сибзавода планируют построить многоквартирный жилой дом. Проект здания сегодня, 10 января, прошел экспертизу. Положительное заключение выдала компания «Стройпроектэкспертиза».
Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:070107:8327. Площадь территории превышает 6 тысяч квадратных метров.
Документы по проекту подготовила компания «Перспектива». Возводить здание собирается фирма «Основа Холдинг», руководителем которой является Александр Антропенко.
В компании рассказали Городу55 подробности проекта. Предполагается, что дом будет 17-этажным, один из которых — подземный. Общая жилая площадь составит более 18 тысяч квадратных метров. Дом будет рассчитан на 252 квартиры: 126 однокомнатных, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные. Срок возведения — 3 года.
Ранее Город55 сообщал, что в первые дни 2025 года в Омске ввели в эксплуатацию 2 многоэтажных дома. Они расположены на 8-й Линии и на проспекте Королева.