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Posted 10 января, 08:35

Published 10 января, 08:35

Modified 10 января, 08:37

Updated 10 января, 08:37

В Омске напротив Первомайского пляжа планируют построить высотку на 252 квартиры

В Омске напротив Первомайского пляжа планируют построить высотку на 252 квартиры

10 января 2025, 08:35
Фото: 1MI.
Проект дома прошел экспертизу. Здание собирается возводить компания «Основа Холдинг». Срок строительства рассчитан на 3 года.

В Омске на бывшей территории Сибзавода планируют построить многоквартирный жилой дом. Проект здания сегодня, 10 января, прошел экспертизу. Положительное заключение выдала компания «Стройпроектэкспертиза».

Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:070107:8327. Площадь территории превышает 6 тысяч квадратных метров.

Участок под застройку
Участок под застройку. Фото: Публичная кадастровая карта

Документы по проекту подготовила компания «Перспектива». Возводить здание собирается фирма «Основа Холдинг», руководителем которой является Александр Антропенко.

В компании рассказали Городу55 подробности проекта. Предполагается, что дом будет 17-этажным, один из которых — подземный. Общая жилая площадь составит более 18 тысяч квадратных метров. Дом будет рассчитан на 252 квартиры: 126 однокомнатных, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные. Срок возведения — 3 года.

Ранее Город55 сообщал, что в первые дни 2025 года в Омске ввели в эксплуатацию 2 многоэтажных дома. Они расположены на 8-й Линии и на проспекте Королева.

В Омске ввели в эксплуатацию 2 многоэтажных дома
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#Евгений Игишев#Омск#Многоквартирный дом#Александр Антропенко#Основа Холдинг#Сибзавод
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