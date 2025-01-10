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Posted 10 января, 08:49

Published 10 января, 08:49

Modified 10 января, 13:51

Updated 10 января, 13:51

Основная часть «клиентов» вытрезвителя — мужчины

В Омске на новогодних праздниках в вытрезвитель попала 69-летняя женщина

10 января 2025, 08:49
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Основная часть «клиентов» вытрезвителя — мужчины
Всего с 29 декабря по 8 января отрезвляться в отделение доставили 63 человека.

Городу55 стало известно, как прошли продолжительные новогодние выходные в омском вытрезвителе. Всего с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го в специальное отделение на отрезвление поместили 63 человека, из них только 2 — это женщины.

Самой возрастной «клиенткой» в вытрезвителе в этот период стала 69-летняя омичка. Ее доставили в отделение 5 января. Второй женщине, побывавшей в вытрезвителе в 2025 году, 57 лет.

«Средний возраст мужчин, получивших помощь в вытрезвлении в период новогодних праздников — 41 год. Самому старшему из них — 78 лет, самому младшему — 20», — пояснили Городу55 в региональном минтруда.
Посещаемость омского вытрезвителя с 29 декабря по 8 января
Посещаемость омского вытрезвителя с 29 декабря по 8 января. Фото: Предоставлено Городу55

Самая активная работа в вытрезвителе, кстати, была в Рождество: 7 января в отделение поступили 9 человек. А самым «трезвым» днем стало 6 января, когда услугами вытрезвителя воспользовались только два человека.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о самом частом госте вытрезвителя в 2024 году. Им стал мужчина, который «отсыпался» в отделении 15 раз.

Не простаивал ни дня. Самым посещаемым месяцем в омском вытрезвителе стал январь
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Новости#Пьяный#Вытрезвитель#Новогодние праздники#Новый год 2025
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