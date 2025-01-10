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Posted 10 января, 13:23

Published 10 января, 13:23

Modified 10 января, 13:25

Updated 10 января, 13:25

В Омск пришла погода как в Нью-Йорке

В Омск пришла погода как в Нью-Йорке

10 января 2025, 13:23
Фото: 1MI.
Но скоро тепло покинет наш регион.

По данным Ventusky, в Омске такая же погода, как и в крупнейшей городе США — Нью-Йорке. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 10 января, и у омичей, и у иностранцев температура воздуха в пределах -3… -4 градусов.

Отметим, что в ближайшие дни сильного похолодания в нашем регионе не ожидается. Так, 11 января столбик термометра будет в пределах -2… -7 градусов, на дорогах гололедица. 12 января прогнозируют -6… -9 градусов, местами туман. 13 января будет около -5 градусов, осадков все эти дни не обещают.

Фото: Ventusky

Ранее мы писали, какую погоду ждать омичам на Крещение. Отметим, что во второй половине января на регион обрушатся аномальные морозы.

Осторожно, скользко! Какая погода ждет омичей на выходных
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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омск#Гололедица#Туман#Температура#Нью-Йорк#Синоптики
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