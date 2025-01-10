В Омск пришла погода как в Нью-Йорке

Posted 10 января, 13:23
Published 10 января, 13:23
Modified 10 января, 13:25
Updated 10 января, 13:25
По данным Ventusky, в Омске такая же погода, как и в крупнейшей городе США — Нью-Йорке. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 10 января, и у омичей, и у иностранцев температура воздуха в пределах -3… -4 градусов.
Отметим, что в ближайшие дни сильного похолодания в нашем регионе не ожидается. Так, 11 января столбик термометра будет в пределах -2… -7 градусов, на дорогах гололедица. 12 января прогнозируют -6… -9 градусов, местами туман. 13 января будет около -5 градусов, осадков все эти дни не обещают.
Ранее мы писали, какую погоду ждать омичам на Крещение. Отметим, что во второй половине января на регион обрушатся аномальные морозы.