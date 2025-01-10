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Posted 10 января, 07:57

Published 10 января, 07:57

Modified 10 января, 13:18

Updated 10 января, 13:18

В ночь на 12 января в Омске полностью перекроют мост у Телецентра

В ночь на 12 января в Омске полностью перекроют мост у Телецентра

10 января 2025, 07:57
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста.
Перекрытие потребовалось для уборки снега. Подобные меры будут предприниматься еженедельно.

На выходных в Омске собираются полностью закрыть для движения транспорта мост у Телецентра. О необходимости ночного перекрытия объекта омичей предупредил мэр Сергей Шелест.

С 0.00 до 5.00 часов на ремонтируемом мосту будут убирать снег, а также очищать его от наледи. Подобные работы с перекрытием планируют проводить еженедельно с субботы на воскресенье и дополнительно при необходимости со среды на четверг.

Напомним, что двухлетним ремонтом моста занимается компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Под конец прошлого года за сорванную уборку снега подрядчику пообещали «влепить» штраф на сумму 7 млн рублей. Санкции к «Стройтрасту» применили и в рамках другого контракта — из-за невыполненной вовремя реконструкции бульвара Архитекторов. Правда, там выросла и сумма контракта — до 2,25 млн рублей.

Штрафы на миллионы: «СтройТраст» не справился с ремонтом бульвара Архитекторов
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#Юлия Истомина#Омск#Мост#Уборка снега#Новости#Перекрытие#Мост у телецентра
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