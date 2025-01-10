Убийство под бой курантов: омичка расправилась с сожителем в новогоднюю ночь

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства омича в новогоднюю ночь. Предварительная версия событий такая: вечером 31 декабря в доме по улице Учхоз женщина из неприязни ударила кухонным ножом в грудь своего сожителя. Тот в момент удара находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчина скончался в больнице.