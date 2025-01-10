Убийство под бой курантов: омичка расправилась с сожителем в новогоднюю ночь

Posted 10 января, 12:00
Published 10 января, 12:00
Modified 10 января, 12:04
Updated 10 января, 12:04
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства омича в новогоднюю ночь. Предварительная версия событий такая: вечером 31 декабря в доме по улице Учхоз женщина из неприязни ударила кухонным ножом в грудь своего сожителя. Тот в момент удара находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчина скончался в больнице.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего, осматривают улики и само место преступления. Омичке Женщине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в конце декабря омичу, который подозревается в убийстве 15-летней школьницы из Москвы, продлили срок ареста. Мужчина будет находиться под стражей до 21 февраля 2025 года.