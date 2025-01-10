Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries из-за мизерной доли в компании

Бакальчук требовал от суда признать недействительной сделку по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, созданную в результате слияния платформы и рекламного оператора Russ. Он полагал, что эти действия были направлены на причинение ущерба как компании «Вайлдберриз», так и ему самому. Однако он обязан был представить доказательства данных утверждений.