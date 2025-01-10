gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 07:35

Published 10 января, 07:35

Modified 10 января, 07:35

Updated 10 января, 07:35

Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries из-за мизерной доли в компании

Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries из-за мизерной доли в компании

10 января 2025, 07:35
Фото: 1MI.
Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% уставного капитала компании ООО «Вайлдберриз», в то время как Владиславу Бакальчуку принадлежит лишь 1%. Суд также не нашёл достаточных оснований для удовлетворения исковых требований супруга основательницы Wildberries.

Об этом говорится в судебном решении, которое имеется в распоряжении редакции «РИА Новости».

Бакальчук требовал от суда признать недействительной сделку по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, созданную в результате слияния платформы и рекламного оператора Russ. Он полагал, что эти действия были направлены на причинение ущерба как компании «Вайлдберриз», так и ему самому. Однако он обязан был представить доказательства данных утверждений.

«Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО „Вайлдберриз“ и истцу, представлены не были», — говорится в документе.

Таким образом, оснований для признания сделок недействительными суд не нашел.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика