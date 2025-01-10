Стоимость растет, сроки сдвигаются: бульвар Архитекторов подорожал на 700 млн

Согласно данным с портала госзакупок, итоговая стоимость ремонта теперь составляет 2 258 995 577 рублей. В официальных документах указано, что окончание реконструкции запланировано на 31 декабря 2025 года. Однако завершить работы на бульваре, как накануне стало известно Городу55, все же планируют в августе 2025-го.