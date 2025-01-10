Стоимость растет, сроки сдвигаются: бульвар Архитекторов подорожал на 700 млн

Posted 10 января, 08:08
Published 10 января, 08:08
Modified 10 января, 08:10
Updated 10 января, 08:10
Департамент строительства администрации города Омска увеличил стоимость реконструкции бульвара Архитекторов почти на 500 миллионов рублей. Ремонт бульвара, ведущего от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской, оценивается в более 2,2 миллиарда рублей.
Изначально контракт с подрядчиком — компанией «СтройТраст» — предусматривал завершение работ к декабрю 2024 года при стоимости в 1,5 млрд рублей. Однако проект затянулся, а смета выросла сначала до 1 млрд 795 млн рублей.
Согласно данным с портала госзакупок, итоговая стоимость ремонта теперь составляет 2 258 995 577 рублей. В официальных документах указано, что окончание реконструкции запланировано на 31 декабря 2025 года. Однако завершить работы на бульваре, как накануне стало известно Городу55, все же планируют в августе 2025-го.
Напомним, ранее Город55 писал, что «СтройТраст» уже оштрафовали на 3,35 миллиона рублей за срыв сроков выполнения работ.