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Posted 10 января, 08:08

Published 10 января, 08:08

Modified 10 января, 08:10

Updated 10 января, 08:10

Ремонт омского бульвара Архитекторов подорожал до 2,2 млрд рублей

Стоимость растет, сроки сдвигаются: бульвар Архитекторов подорожал на 700 млн

10 января 2025, 08:08
Фото: 1MI.

Ремонт омского бульвара Архитекторов подорожал до 2,2 млрд рублей

Сроки сдачи улицы остаются прежними.

Департамент строительства администрации города Омска увеличил стоимость реконструкции бульвара Архитекторов почти на 500 миллионов рублей. Ремонт бульвара, ведущего от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской, оценивается в более 2,2 миллиарда рублей.

Изначально контракт с подрядчиком — компанией «СтройТраст» — предусматривал завершение работ к декабрю 2024 года при стоимости в 1,5 млрд рублей. Однако проект затянулся, а смета выросла сначала до 1 млрд 795 млн рублей.

Согласно данным с портала госзакупок, итоговая стоимость ремонта теперь составляет 2 258 995 577 рублей. В официальных документах указано, что окончание реконструкции запланировано на 31 декабря 2025 года. Однако завершить работы на бульваре, как накануне стало известно Городу55, все же планируют в августе 2025-го.

Стоимость контракта
Стоимость контракта. Фото: Госзакупки

Напомним, ранее Город55 писал, что «СтройТраст» уже оштрафовали на 3,35 миллиона рублей за срыв сроков выполнения работ.

Штрафы на миллионы: «СтройТраст» не справился с ремонтом бульвара Архитекторов
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#Диана Рязанцева#Ремонт#Омск#Мэрия Омска#Департамент строительства#Сроки
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