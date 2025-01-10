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Posted 10 января, 05:11

Published 10 января, 05:11

Modified 10 января, 05:24

Updated 10 января, 05:24

Кафе на территории «Сказки» закрыли на несколько месяцев после отравления омичей

«Сказочная еда»: на омской базе отдыха на несколько месяцев приостановили работу кафе

10 января 2025, 05:11
Фото: Сказка.

Кафе на территории «Сказки» закрыли на несколько месяцев после отравления омичей

В Роспотребнадзор поступали экстренные сообщения о заболевших.

Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что деятельность кафе «Сказка-пицца» на территории омской базы отдыха приостановлена на 60 суток. Решение было принято по административному делу против ООО «Виктория», которое управляет кафе. Причиной стала серия нарушений санитарных норм. В том числе допущение к работе персонала без необходимого медосмотра.

Сообщается, что 31 декабря прошлого года в Роспотребнадзор поступили экстренные сообщения о заболевших. В судебном заседании компания частично признала свою вину, и представитель Роспотребнадзора потребовал приостановить деятельность кафе. Суд удовлетворил этот запрос и назначил наказание, но с правом проведения работ по устранению нарушений. Постановление может быть обжаловано.

Напомним, ранее Город55 писал, что в декабре прошлого года на базе отдыха произошли случаи массового отравления. Это привлекло внимание к состоянию питания и санитарии на курорте. С тех пор кафе и ресторан на территории омской «Сказки» не работают, а отдыхающим предоставляются путевки без питания.

«Сказка» без еды: омская база отдыха продолжает принимать гостей после отравления
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#Диана Рязанцева#Омск#Нарушения#Роспотребнадзор#Отравление#Кафе#База отдыха#Санитарные нормы#Административное дело
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