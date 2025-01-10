«Сказочная еда»: на омской базе отдыха на несколько месяцев приостановили работу кафе

Posted 10 января, 05:11
Published 10 января, 05:11
Modified 10 января, 05:24
Updated 10 января, 05:24
Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что деятельность кафе «Сказка-пицца» на территории омской базы отдыха приостановлена на 60 суток. Решение было принято по административному делу против ООО «Виктория», которое управляет кафе. Причиной стала серия нарушений санитарных норм. В том числе допущение к работе персонала без необходимого медосмотра.
Сообщается, что 31 декабря прошлого года в Роспотребнадзор поступили экстренные сообщения о заболевших. В судебном заседании компания частично признала свою вину, и представитель Роспотребнадзора потребовал приостановить деятельность кафе. Суд удовлетворил этот запрос и назначил наказание, но с правом проведения работ по устранению нарушений. Постановление может быть обжаловано.
Напомним, ранее Город55 писал, что в декабре прошлого года на базе отдыха произошли случаи массового отравления. Это привлекло внимание к состоянию питания и санитарии на курорте. С тех пор кафе и ресторан на территории омской «Сказки» не работают, а отдыхающим предоставляются путевки без питания.