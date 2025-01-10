«Сказочная еда»: на омской базе отдыха на несколько месяцев приостановили работу кафе

Напомним, ранее Город55 писал, что в декабре прошлого года на базе отдыха произошли случаи массового отравления. Это привлекло внимание к состоянию питания и санитарии на курорте. С тех пор кафе и ресторан на территории омской «Сказки» не работают, а отдыхающим предоставляются путевки без питания.