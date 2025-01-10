«Сказка» без еды: омская база отдыха продолжила принимать гостей после отравления

Posted 10 января, 04:23
Published 10 января, 04:23
Modified 10 января, 05:19
Updated 10 января, 05:19
Омская база отдыха «Сказка», на которой в декабре произошло массовое отравление, продолжает продавать путевки, но с одним важным исключением — без питания. В аккаунтах базы уточняется, что на данный момент не предоставляется питание, так как кафе «Сказка-пицца» и ресторан на территории базы не работают. Отметим, что зарегистрировано 43 случая заболевания, среди которых 14 — дети.
При этом стоит подчеркнуть, что база отдыха ограничила возможность комментировать свои публикации в социальных сетях, что вызывает дополнительные вопросы у жителей и потенциальных клиентов.
Напомним, в конце декабря 2024 года Управление Роспотребнадзора по Омской области выявило серьезные нарушения санитарных норм и правил в ресторане «Лада», расположенном на базе отдыха. Помимо этого, выяснилось, что пять сотрудников этого заведения были носителями одного из самых распространенных возбудителей острых кишечных заболеваний.