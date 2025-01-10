«Сказка» без еды: омская база отдыха продолжила принимать гостей после отравления

Омская база отдыха «Сказка», на которой в декабре произошло массовое отравление, продолжает продавать путевки, но с одним важным исключением — без питания. В аккаунтах базы уточняется, что на данный момент не предоставляется питание, так как кафе «Сказка-пицца» и ресторан на территории базы не работают. Отметим, что зарегистрировано 43 случая заболевания, среди которых 14 — дети.