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Posted 10 января, 04:23

Published 10 января, 04:23

Modified 10 января, 05:19

Updated 10 января, 05:19

Скандал с массовым отравлением не помешал омской «Сказке» продавать путевки

«Сказка» без еды: омская база отдыха продолжила принимать гостей после отравления

10 января 2025, 04:23
Фото: Сказка.

Скандал с массовым отравлением не помешал омской «Сказке» продавать путевки

Кафе и ресторан на территории базы закрыты.

Омская база отдыха «Сказка», на которой в декабре произошло массовое отравление, продолжает продавать путевки, но с одним важным исключением — без питания. В аккаунтах базы уточняется, что на данный момент не предоставляется питание, так как кафе «Сказка-пицца» и ресторан на территории базы не работают. Отметим, что зарегистрировано 43 случая заболевания, среди которых 14 — дети.

При этом стоит подчеркнуть, что база отдыха ограничила возможность комментировать свои публикации в социальных сетях, что вызывает дополнительные вопросы у жителей и потенциальных клиентов.

Напомним, в конце декабря 2024 года Управление Роспотребнадзора по Омской области выявило серьезные нарушения санитарных норм и правил в ресторане «Лада», расположенном на базе отдыха. Помимо этого, выяснилось, что пять сотрудников этого заведения были носителями одного из самых распространенных возбудителей острых кишечных заболеваний.

Появилось видео закрытия ресторана в омской «Сказке», где отравились десятки гостей
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#Диана Рязанцева#Омск#Роспотребнадзор#Отравление#Ресторан#Путевки#Кафе#База отдыха#Санитарные нормы#Заболевания#Сказка
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