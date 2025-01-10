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Posted 10 января, 07:16

Published 10 января, 07:16

Modified 10 января, 07:36

Updated 10 января, 07:36

Омская мэрия оштрафовала «СтройТраст» на 3,35 млн из-за бульвара Архитекторов

Штрафы на миллионы: «СтройТраст» не справился с ремонтом бульвара Архитекторов

10 января 2025, 07:16
Фото: 1MI.

Омская мэрия оштрафовала «СтройТраст» на 3,35 млн из-за бульвара Архитекторов

Несмотря на предупреждения мэрии и увеличение стоимости реконструкции, подрядчик не выполнил все обязательства вовремя.

Компания «СтройТраст» получила штраф на несколько миллионов рублей за нарушение сроков ремонта бульвара Архитекторов в Омске. Подрядчик не успел выполнить обязательства по контракту в срок, за что ему были начислены пени. Отметим, что изначально бульвар планировали сдать в декабре прошлого года.

Информация об этом появилась на портале «Госзакупок». Согласно документам, департамент строительства администрации города Омска в конце октября 2024 года дважды требовал от компании уплатить штрафы за просрочку. Итоговая сумма штрафов составила 3 350 473 рубля.

Штрафы «СтройТраст»
Штрафы «СтройТраст». Фото: Госзакупки

Ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест в конце прошлого года дал поручение взыскать с подрядчика около 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей в рамках другого контракта. Тогда мост у Телецентра специально перекрывали на ночь для уборки снега, но никаких работ в итоге так и не было проведено.

Мэр Омска заявил, что подрядчик «забил» на чистку снега на мосту у Телецентра
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#Диана Рязанцева#Омск#Реконструкция#Контракт#Департамент строительства#Штраф#Бульвар Архитекторов
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