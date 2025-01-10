Штрафы на миллионы: «СтройТраст» не справился с ремонтом бульвара Архитекторов

Ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест в конце прошлого года дал поручение взыскать с подрядчика около 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей в рамках другого контракта. Тогда мост у Телецентра специально перекрывали на ночь для уборки снега, но никаких работ в итоге так и не было проведено.