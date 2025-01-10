Штрафы на миллионы: «СтройТраст» не справился с ремонтом бульвара Архитекторов

Posted 10 января, 07:16
Published 10 января, 07:16
Modified 10 января, 07:36
Updated 10 января, 07:36
Компания «СтройТраст» получила штраф на несколько миллионов рублей за нарушение сроков ремонта бульвара Архитекторов в Омске. Подрядчик не успел выполнить обязательства по контракту в срок, за что ему были начислены пени. Отметим, что изначально бульвар планировали сдать в декабре прошлого года.
Информация об этом появилась на портале «Госзакупок». Согласно документам, департамент строительства администрации города Омска в конце октября 2024 года дважды требовал от компании уплатить штрафы за просрочку. Итоговая сумма штрафов составила 3 350 473 рубля.
Ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест в конце прошлого года дал поручение взыскать с подрядчика около 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей в рамках другого контракта. Тогда мост у Телецентра специально перекрывали на ночь для уборки снега, но никаких работ в итоге так и не было проведено.