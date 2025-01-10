Село без связи с городом: жители Шербакульского района остались без автобусов

Министерство транспорта Омской области объяснило, что маршрут № 1054 «Омск — Екатеринославка» был отменен с начала года из-за плохого состояния дорог. Восстановление транспортного сообщения возможно только после проведения ремонта, который включат в планы при наличии достаточного финансирования. На данный момент на дорогах выполняются работы в рамках сезонного содержания.