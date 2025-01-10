Село без связи с городом: жители Шербакульского района остались без автобусов

Posted 10 января, 03:55
Published 10 января, 03:55
Modified 10 января, 04:11
Updated 10 января, 04:11
Жители Омской области пожаловались на резкое ухудшение транспортного сообщения в Шербакульском районе. С начала января многие поселки остались без регулярного автобусного сообщения, что создало значительные проблемы для местных жителей. Жалоба поступила в телеграм-канал «Омский новостной поезд».
Один из омичей сообщил, что жители деревни 1-е Комиссарское, а также десяти других поселков не могут добраться до города.
«Я житель Шербакульского района, село 1-е Комиссарское. У нас 10 поселков остались без городского автобуса со 2 января. Люди не могут уехать в город, кому надо на учебу, на работу, в больницу. Что делать, когда местной администрации на это наплевать? И областным властям тоже, я обращался ко всем».
Проблемы с транспортом также возникли и в других районах области. В комментариях жители сообщили, что отменены рейсы между Колосовкой и Тарой.
«И не только Шербакульский район остался без сообщения! Колосовка — Тара отменены рейсы, ни приехать, ни уехать. Когда уже беспредел закончится? Что творится? По всей видимости, вы так вообще не в курсе всех дел?».
Министерство транспорта Омской области объяснило, что маршрут № 1054 «Омск — Екатеринославка» был отменен с начала года из-за плохого состояния дорог. Восстановление транспортного сообщения возможно только после проведения ремонта, который включат в планы при наличии достаточного финансирования. На данный момент на дорогах выполняются работы в рамках сезонного содержания.
В Шербакульском районе, по словам представителей министерства, пассажирские перевозки между селом 1-е Комиссарское и райцентром Шербакуль осуществляются на маршруте № 610. Для того чтобы добраться до Омска, пассажирам предлагается делать пересадку на межмуниципальные маршруты № 1052, № 1055 или № 9064, которые соединяют Шербакуль с областным центром.
Министерство также рекомендовало администрации Шербакульского района увеличить частоту рейсов на маршруте № 610, чтобы облегчить ситуацию для жителей.
Напомним, с начала 2025 года в Омске запустили новый автобусный маршрут, который связал город и поселок Новоомский.