gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 03:55

Published 10 января, 03:55

Modified 10 января, 04:11

Updated 10 января, 04:11

Жители одного из районов Омской области не могут уехать в город с начала года

Село без связи с городом: жители Шербакульского района остались без автобусов

10 января 2025, 03:55
Фото: 1MI.

Жители одного из районов Омской области не могут уехать в город с начала года

Местные жители лишились транспорта с начала 2025 года.

Жители Омской области пожаловались на резкое ухудшение транспортного сообщения в Шербакульском районе. С начала января многие поселки остались без регулярного автобусного сообщения, что создало значительные проблемы для местных жителей. Жалоба поступила в телеграм-канал «Омский новостной поезд».

Один из омичей сообщил, что жители деревни 1-е Комиссарское, а также десяти других поселков не могут добраться до города.

«Я житель Шербакульского района, село 1-е Комиссарское. У нас 10 поселков остались без городского автобуса со 2 января. Люди не могут уехать в город, кому надо на учебу, на работу, в больницу. Что делать, когда местной администрации на это наплевать? И областным властям тоже, я обращался ко всем».

Проблемы с транспортом также возникли и в других районах области. В комментариях жители сообщили, что отменены рейсы между Колосовкой и Тарой.

«И не только Шербакульский район остался без сообщения! Колосовка — Тара отменены рейсы, ни приехать, ни уехать. Когда уже беспредел закончится? Что творится? По всей видимости, вы так вообще не в курсе всех дел?».

Министерство транспорта Омской области объяснило, что маршрут № 1054 «Омск — Екатеринославка» был отменен с начала года из-за плохого состояния дорог. Восстановление транспортного сообщения возможно только после проведения ремонта, который включат в планы при наличии достаточного финансирования. На данный момент на дорогах выполняются работы в рамках сезонного содержания.

В Шербакульском районе, по словам представителей министерства, пассажирские перевозки между селом 1-е Комиссарское и райцентром Шербакуль осуществляются на маршруте № 610. Для того чтобы добраться до Омска, пассажирам предлагается делать пересадку на межмуниципальные маршруты № 1052, № 1055 или № 9064, которые соединяют Шербакуль с областным центром.

Министерство также рекомендовало администрации Шербакульского района увеличить частоту рейсов на маршруте № 610, чтобы облегчить ситуацию для жителей.

Напомним, с начала 2025 года в Омске запустили новый автобусный маршрут, который связал город и поселок Новоомский.

Из Нефтяников на 1-ю Учхозную: в Омске запустят новый автобусный маршрут
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область#Жители#Жалоба#Автобусы#Министерство транспорта#Пассажирские перевозки#Поселки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика