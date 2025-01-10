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Posted 10 января, 05:49

Published 10 января, 05:49

Modified 10 января, 06:17

Updated 10 января, 06:17

В Омске обновился состав комиссии по государственной тайне

«Секретные материалы»: губернатор Омской области обновил комиссию по гостайне

10 января 2025, 05:49
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске обновился состав комиссии по государственной тайне

Также внесены изменения в должностях членов комиссии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко внес изменения в состав экспертной комиссии, которая занимается рассекречиванием и продлением сроков засекречивания информации, относящейся к государственной тайне. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ губернатора Омской области
Указ губернатора Омской области. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Новыми членами комиссии стали заместитель председателя регионального правительства Иван Колесник, который теперь возглавит комиссию, и ведущий архивист областного исторического архива Светлана Леганова.

Помимо этого, должность Марины Леонтьевой была изменена с «начальника сектора» на «заместителя начальника управления — начальника отдела». Из состава комиссии исключили бывшего заместителя губернатора Олега Зарембу и Татьяну Курьяту.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области появится новое ведомство.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Олег Заремба#Государственная тайна#Иван Колесник#Рассекречивание#Гостайна
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