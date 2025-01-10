«Секретные материалы»: губернатор Омской области обновил комиссию по гостайне

Posted 10 января, 05:49
Published 10 января, 05:49
Modified 10 января, 06:17
Updated 10 января, 06:17
Губернатор Омской области Виталий Хоценко внес изменения в состав экспертной комиссии, которая занимается рассекречиванием и продлением сроков засекречивания информации, относящейся к государственной тайне. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новыми членами комиссии стали заместитель председателя регионального правительства Иван Колесник, который теперь возглавит комиссию, и ведущий архивист областного исторического архива Светлана Леганова.
Помимо этого, должность Марины Леонтьевой была изменена с «начальника сектора» на «заместителя начальника управления — начальника отдела». Из состава комиссии исключили бывшего заместителя губернатора Олега Зарембу и Татьяну Курьяту.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области появится новое ведомство.