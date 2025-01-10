Сегодня в Омске: прожиточный минимум, «Сказка» без еды и рекордсмен вытрезвителя

Posted 10 января, 13:56
Published 10 января, 13:56
Modified 10 января, 14:00
Updated 10 января, 14:00
Новость №1. В 2025 году в регионе прожиточный минимум станет больше
В Министерстве труда и социального развития Омской области назвали новую величину прожиточного минимума — 15 428 рублей на душу населения, это на 1 705 больше, чем было в этом году. Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь будет равен 16 816 рублей, для детей он возрастет до 14 965 рублей, а для пенсионеров — до 13 268 рублей.
Новость №2. Кафе на территории «Сказки» закрыли на несколько месяцев после отравления омичей
На базе отдыха «Сказка» на 60 суток закрыли кафе «Сказка пицца», такое решение вынес областной суд. Причиной стала серия нарушений санитарных норм, в том числе допущение к работе персонала без необходимого медосмотра, отсутствие маркировки инвентаря и документации и других.
Новость №3. 69-летняя омичка стала самой возрастной «клиенткой» вытрезвителя в начале января
В омском вытрезвителе новогодние праздники прошли очень бурно, с 29 декабря 2024 года по 8 января в учреждении побывали 63 человека, из них только 2 — это женщины. Самой возрастной «клиенткой» вытрезвителя в этот период стала 69-летняя омичка. Ее доставили в отделение 5 января. Второй женщине оказалось 57 лет.