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Posted 10 января, 13:56

Published 10 января, 13:56

Modified 10 января, 14:00

Updated 10 января, 14:00

Иллюстрация

Сегодня в Омске: прожиточный минимум, «Сказка» без еды и рекордсмен вытрезвителя

10 января 2025, 13:56
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В 2025 году в регионе прожиточный минимум станет больше

В Министерстве труда и социального развития Омской области назвали новую величину прожиточного минимума — 15 428 рублей на душу населения, это на 1 705 больше, чем было в этом году. Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь будет равен 16 816 рублей, для детей он возрастет до 14 965 рублей, а для пенсионеров — до 13 268 рублей.

В Омской области увеличился прожиточный минимум
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Новость №2. Кафе на территории «Сказки» закрыли на несколько месяцев после отравления омичей

На базе отдыха «Сказка» на 60 суток закрыли кафе «Сказка пицца», такое решение вынес областной суд. Причиной стала серия нарушений санитарных норм, в том числе допущение к работе персонала без необходимого медосмотра, отсутствие маркировки инвентаря и документации и других.

«Сказочная еда»: на омской базе отдыха на несколько месяцев приостановили работу кафе
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Новость №3. 69-летняя омичка стала самой возрастной «клиенткой» вытрезвителя в начале января

В омском вытрезвителе новогодние праздники прошли очень бурно, с 29 декабря 2024 года по 8 января в учреждении побывали 63 человека, из них только 2 — это женщины. Самой возрастной «клиенткой» вытрезвителя в этот период стала 69-летняя омичка. Ее доставили в отделение 5 января. Второй женщине оказалось 57 лет.

В Омске на новогодних праздниках в вытрезвитель попала 69-летняя женщина
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