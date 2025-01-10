Сегодня в Омске: прожиточный минимум, «Сказка» без еды и рекордсмен вытрезвителя

В Министерстве труда и социального развития Омской области назвали новую величину прожиточного минимума — 15 428 рублей на душу населения, это на 1 705 больше, чем было в этом году. Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь будет равен 16 816 рублей, для детей он возрастет до 14 965 рублей, а для пенсионеров — до 13 268 рублей.