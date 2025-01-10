gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 11:36

Published 10 января, 11:36

Modified 10 января, 11:40

Updated 10 января, 11:40

База отдыха «Сказка»

Отдых без еды: появились кадры закрытия второго кафе в омской «Сказке»

10 января 2025, 11:36
Фото: ГУФССП России по Омской области. База отдыха «Сказка»

На базе отдыха «Сказка» закрылось второе кафе

Кафе «Сказка пицца», также как и основной ресторан, закрыто на 60 суток.

Сегодня сотрудники службы судебных приставов по Омской области закрыли кафе «Сказка-пицца» и поделились видео из заведения в своих социальных сетях. Известно, что это кафе, как основной ресторан, не будет работать 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Во время новогодних праздников на территории базы отдыха прошли проверки, специалисты выявили множество нарушений, среди них: допуск нерегламентированного работника, несоблюдение технологического процесса, отсутствие маркировки инвентаря и документации и другие.

Видео: ГУФССП России по Омской области. База отдыха «Сказка»

Напомним, что первые пострадавшие массового отравления начали обращаться в больницы 18 декабря, кото-то отвозили в медицинские учреждения на машинах скорой помощи прямо с базы отдыха. После сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.

«Сказка» без еды: омская база отдыха продолжила принимать гостей после отравления
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Новости#База отдыха#База#База отдыха "Сказка"#Сказка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика