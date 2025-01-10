Отдых без еды: появились кадры закрытия второго кафе в омской «Сказке»

Сегодня сотрудники службы судебных приставов по Омской области закрыли кафе «Сказка-пицца» и поделились видео из заведения в своих социальных сетях. Известно, что это кафе, как основной ресторан, не будет работать 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.