Отдых без еды: появились кадры закрытия второго кафе в омской «Сказке»

Posted 10 января, 11:36
Published 10 января, 11:36
Modified 10 января, 11:40
Updated 10 января, 11:40
Сегодня сотрудники службы судебных приставов по Омской области закрыли кафе «Сказка-пицца» и поделились видео из заведения в своих социальных сетях. Известно, что это кафе, как основной ресторан, не будет работать 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
Во время новогодних праздников на территории базы отдыха прошли проверки, специалисты выявили множество нарушений, среди них: допуск нерегламентированного работника, несоблюдение технологического процесса, отсутствие маркировки инвентаря и документации и другие.
Напомним, что первые пострадавшие массового отравления начали обращаться в больницы 18 декабря, кото-то отвозили в медицинские учреждения на машинах скорой помощи прямо с базы отдыха. После сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.