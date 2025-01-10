Плова не будет: в Омскую область не пустили 20 тонн моркови и риса из Киргизии

Крупный продовольственный груз, доставленный в Омскую область из Кыргызстана на новогодних каникулах, не впустили в регион. Речь идет о 20 тоннах моркови и риса. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, выяснилось, что фитосанитарный сертификат на этот груз недействителен, так что рис и морковь отправили обратно.