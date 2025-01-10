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Posted 10 января, 11:16

Published 10 января, 11:16

Modified 10 января, 11:18

Updated 10 января, 11:18

В Омскую область не пустили 20 тонн контрабандных моркови и риса

Плова не будет: в Омскую область не пустили 20 тонн моркови и риса из Киргизии

10 января 2025, 11:16
Фото: gorod55.ru.

В Омскую область не пустили 20 тонн контрабандных моркови и риса

Специалисты выяснили, что фитосанитарный сертификат недействителен.

Крупный продовольственный груз, доставленный в Омскую область из Кыргызстана на новогодних каникулах, не впустили в регион. Речь идет о 20 тоннах моркови и риса. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, выяснилось, что фитосанитарный сертификат на этот груз недействителен, так что рис и морковь отправили обратно.

В общей сложности специалистам пришлось проверить за время каникул более 120 тонн продукции растительного происхождения. Существенная ее часть оказалась нелегальной. Так, например, 1 тонна зеленого лука, ехавшая из Омской области в Казахстан, тоже была без действующего фитосанитарного сертификата, а потому не смогла пересечь границу.

Напомним: в декабре один омский производитель удивил Россельхознадзор мясными сырниками, отправленными в Сургут.

Предприниматель из Омска удивил Россельхознадзор мясными сырниками
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Россельхознадзор#Граница#Новости
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