Плова не будет: в Омскую область не пустили 20 тонн моркови и риса из Киргизии

Posted 10 января, 11:16
Published 10 января, 11:16
Modified 10 января, 11:18
Updated 10 января, 11:18
Крупный продовольственный груз, доставленный в Омскую область из Кыргызстана на новогодних каникулах, не впустили в регион. Речь идет о 20 тоннах моркови и риса. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, выяснилось, что фитосанитарный сертификат на этот груз недействителен, так что рис и морковь отправили обратно.
В общей сложности специалистам пришлось проверить за время каникул более 120 тонн продукции растительного происхождения. Существенная ее часть оказалась нелегальной. Так, например, 1 тонна зеленого лука, ехавшая из Омской области в Казахстан, тоже была без действующего фитосанитарного сертификата, а потому не смогла пересечь границу.
Напомним: в декабре один омский производитель удивил Россельхознадзор мясными сырниками, отправленными в Сургут.