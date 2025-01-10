Осторожность на дорогах Омска: как сохранить безопасность в метель и гололед

Posted 10 января, 09:00
Published 10 января, 09:00
Modified 10 января, 09:18
Updated 10 января, 09:18
Из-за нестабильных погодных условий в Омской области полиция призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах.
На загородных трассах идет снег, а сильный ветер затрудняет управление автомобилем и делает обгоны опасными. Из-за снегопада видимость на дороге ухудшается. Важно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и избегать резких маневров.
Водителям стоит держать безопасную дистанцию и осторожно совершать маневры. Во время снегопада лучше снизить скорость, чтобы успеть среагировать и избежать аварий.
Напомним, сегодня столбик термометра при прояснении опустится до -16 градусов. А днем воздух прогреется до нуля.