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Posted 10 января, 09:00

Published 10 января, 09:00

Modified 10 января, 09:18

Updated 10 января, 09:18

Нестабильная погода осложнит движение в Омской области

Осторожность на дорогах Омска: как сохранить безопасность в метель и гололед

10 января 2025, 09:00
Фото: 1MI.

Нестабильная погода осложнит движение в Омской области

Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть предельно внимательными на дороге.

Из-за нестабильных погодных условий в Омской области полиция призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах.

На загородных трассах идет снег, а сильный ветер затрудняет управление автомобилем и делает обгоны опасными. Из-за снегопада видимость на дороге ухудшается. Важно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и избегать резких маневров.

Водителям стоит держать безопасную дистанцию и осторожно совершать маневры. Во время снегопада лучше снизить скорость, чтобы успеть среагировать и избежать аварий.

Напомним, сегодня столбик термометра при прояснении опустится до -16 градусов. А днем воздух прогреется до нуля.

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#Диана Рязанцева#Погода#Дороги#Снег#Полиция#Омск#Омская область#Безопасность#Новости#Дорожное движение
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