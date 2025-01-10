Омский «Авангард» оказался на третьем месте по посещаемости среди клубов КХЛ

Напомним, что на G-Drive Арене проходят не только игры Континентальной хоккейной лиги и концерты, но и другие спортивные соревнования. Одно из недавних — Чемпионат России по фигурному катанию на коньках, который длился четыре дня — с 19 по 22 декабря. Омичи увидели именитых фигуристов и восходящих звезд. О том, как прошло мероприятие, рассказывал корреспондент Города55.