Омский «Авангард» оказался на третьем месте по посещаемости среди клубов КХЛ

Posted 10 января, 11:19
Published 10 января, 11:19
Modified 10 января, 11:23
Updated 10 января, 11:23
Телеграм-канал «Нужен аншлаг!» опубликовал рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги по посещаемости в первой половине сезона 2024/2025. Лидером стал питерский СКА, в среднем каждый матч команды посещает 18 299 болельщиков. Топ-5 клубов по этому показателю выглядит так:
Также отмечается, что прошедший декабрь стал лучшим по средней посещаемости среди аналогичных периодов прошлых лет — 7 254 зрителя, и вторым по заполняемости арен (83,1% против рекордных 83,3% в декабре 2011). Топ-5 клубов по заполняемости в сезоне 2024/2025:
Напомним, что на G-Drive Арене проходят не только игры Континентальной хоккейной лиги и концерты, но и другие спортивные соревнования. Одно из недавних — Чемпионат России по фигурному катанию на коньках, который длился четыре дня — с 19 по 22 декабря. Омичи увидели именитых фигуристов и восходящих звезд. О том, как прошло мероприятие, рассказывал корреспондент Города55.