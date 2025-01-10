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Posted 10 января, 11:19

Published 10 января, 11:19

Modified 10 января, 11:23

Updated 10 января, 11:23

Омский «Авангард» оказался на третьем месте по посещаемости среди клубов КХЛ

Омский «Авангард» оказался на третьем месте по посещаемости среди клубов КХЛ

10 января 2025, 11:19
Фото: ХК «Авангард».
Среднее число болельщиков на матчах команды — 11 824.

Телеграм-канал «Нужен аншлаг!» опубликовал рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги по посещаемости в первой половине сезона 2024/2025. Лидером стал питерский СКА, в среднем каждый матч команды посещает 18 299 болельщиков. Топ-5 клубов по этому показателю выглядит так:

  1. 18 299 — СКА
  2. 13 666 — Динамо Минск
  3. 11 824 — Авангард
  4. 10 271 — Сибирь
  5. 8 289 — ЦСКА

Также отмечается, что прошедший декабрь стал лучшим по средней посещаемости среди аналогичных периодов прошлых лет — 7 254 зрителя, и вторым по заполняемости арен (83,1% против рекордных 83,3% в декабре 2011). Топ-5 клубов по заполняемости в сезоне 2024/2025:

  1. 100% — Автомобилист, Торпедо
  2. 99,8% — Трактор
  3. 99,5% — СКА
  4. 97,5% — Сибирь
  5. 96,2% — Авангард

Напомним, что на G-Drive Арене проходят не только игры Континентальной хоккейной лиги и концерты, но и другие спортивные соревнования. Одно из недавних — Чемпионат России по фигурному катанию на коньках, который длился четыре дня — с 19 по 22 декабря. Омичи увидели именитых фигуристов и восходящих звезд. О том, как прошло мероприятие, рассказывал корреспондент Города55.

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