Омичам не поздоровится: какие неприятные сюрпризы нас ждут

Posted 10 января, 06:51
Published 10 января, 06:51
Modified 10 января, 07:04
Updated 10 января, 07:04
В этом месяце на Землю снова обрушится продолжительная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Магнитная буря будет несколько дней подряд: с 31 января по 3 февраля. Интенсивность солнечной активности ожидается на уровне G1 (слабая буря).
Отметим, что в январе также 16-го числа прогнозируют, что магнитосфера будет возбужденной. Медики советуют метеозависимым людям в такие периоды пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.
Ранее мы писали, что с 19 января в регион придут аномальные морозы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.