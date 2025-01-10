Омичам не поздоровится: какие неприятные сюрпризы нас ждут

Отметим, что в январе также 16-го числа прогнозируют, что магнитосфера будет возбужденной. Медики советуют метеозависимым людям в такие периоды пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.