gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 06:51

Published 10 января, 06:51

Modified 10 января, 07:04

Updated 10 января, 07:04

Омичам не поздоровится: какие неприятные сюрпризы нас ждут

Омичам не поздоровится: какие неприятные сюрпризы нас ждут

10 января 2025, 06:51
Фото: Изображение Midjourney.
Метеозависимые почувствуют их влияние уже скоро.

В этом месяце на Землю снова обрушится продолжительная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Магнитная буря будет несколько дней подряд: с 31 января по 3 февраля. Интенсивность солнечной активности ожидается на уровне G1 (слабая буря).

Прогноз магнитных бурь с 13 января
Прогноз магнитных бурь с 13 января. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что в январе также 16-го числа прогнозируют, что магнитосфера будет возбужденной. Медики советуют метеозависимым людям в такие периоды пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.

Ранее мы писали, что с 19 января в регион придут аномальные морозы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Метеочувствительные, готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск на три дня
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Омская область#Россия#Новости#Магнитная буря#Магнитосфера#Солнечная активность#Лаборатория солнечной астрономии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика