«Мне башку открутят»: Омск снова оказался в транспортной ловушке после реверса

Posted 10 января, 03:12
Published 10 января, 03:12
Modified 10 января, 03:44
Updated 10 января, 03:44
Утро в Омске началось с уже привычных масштабных пробок. По данным онлайн-карты 2ГИС, загруженность дорог достигла 7-8 баллов. На карте Омска многие участки отмечены бордовым цветом, что указывает на серьезные заторы. Проблемные места включают проспект Мира, улицы Заозерная, Лукашевича, Красный Путь, Кемеровская, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Конева, 70 лет Октября и ряд других магистралей.
Во второй рабочий день года горожане активно обсуждают ситуацию в комментариях. Некоторые считают причиной пробок введение реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. По их мнению, это нововведение только ухудшило транспортную обстановку, создавая дополнительные сложности для автомобилистов.
«Не пускайте с правого ряда! Нет мозгов — пусть стоят на месте!».
«Доброе утро, Омск. Хороших предстоящих выходных».
«Ваше реверсивное движение не помогло. Надо было анализировать по времени и выставлять не на часы, а хотя бы по 20 минут».
«А что случилось?».
«Студенты, хватит писать про пары и экзамены! На карте хочется видеть полезные отметки».
Особенно обеспокоены студенты, которые жалуются на невозможность вовремя добраться на пары и экзамены. Многие из них вынуждены проводить в дороге больше времени, чем рассчитывали, и рискуют пропустить важные мероприятия.
«Пустите, у меня экзамен по анатомии, нельзя опаздывать».
«Если опоздаю на экзамены, мне завкафедрой башку открутит».
Жители города надеются, что в ближайшее время транспортная ситуация улучшится, а проблемы, связанные с реверсивным движением, будут решены. В противном случае пробки могут стать регулярным испытанием для омичей.
Напомним, в первый рабочий день уровень загруженности дорог достиг 9 баллов.