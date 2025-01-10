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Posted 10 января, 03:12

Published 10 января, 03:12

Modified 10 января, 03:44

Updated 10 января, 03:44

Омские дороги в очередной раз парализовали многокилометровые пробки

«Мне башку открутят»: Омск снова оказался в транспортной ловушке после реверса

10 января 2025, 03:12
Фото: Изображение Midjourney.

Омские дороги в очередной раз парализовали многокилометровые пробки

В утренний час пик загруженность дорог достигла 8 баллов.

Утро в Омске началось с уже привычных масштабных пробок. По данным онлайн-карты 2ГИС, загруженность дорог достигла 7-8 баллов. На карте Омска многие участки отмечены бордовым цветом, что указывает на серьезные заторы. Проблемные места включают проспект Мира, улицы Заозерная, Лукашевича, Красный Путь, Кемеровская, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Конева, 70 лет Октября и ряд других магистралей.

Пробки утром достигли 7-8 баллов
Пробки утром достигли 7-8 баллов. Фото: 2ГИС

Во второй рабочий день года горожане активно обсуждают ситуацию в комментариях. Некоторые считают причиной пробок введение реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. По их мнению, это нововведение только ухудшило транспортную обстановку, создавая дополнительные сложности для автомобилистов.

«Не пускайте с правого ряда! Нет мозгов — пусть стоят на месте!».
«Доброе утро, Омск. Хороших предстоящих выходных».
«Ваше реверсивное движение не помогло. Надо было анализировать по времени и выставлять не на часы, а хотя бы по 20 минут».
«А что случилось?».
«Студенты, хватит писать про пары и экзамены! На карте хочется видеть полезные отметки».

Особенно обеспокоены студенты, которые жалуются на невозможность вовремя добраться на пары и экзамены. Многие из них вынуждены проводить в дороге больше времени, чем рассчитывали, и рискуют пропустить важные мероприятия.

«Пустите, у меня экзамен по анатомии, нельзя опаздывать».
«Если опоздаю на экзамены, мне завкафедрой башку открутит».

Жители города надеются, что в ближайшее время транспортная ситуация улучшится, а проблемы, связанные с реверсивным движением, будут решены. В противном случае пробки могут стать регулярным испытанием для омичей.

Напомним, в первый рабочий день уровень загруженности дорог достиг 9 баллов.

«Реверс не помог»: омичи «встряли» в девятибалльную пробку в первый рабочий день
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Заторы#Реверсивное движение
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