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Posted 10 января, 09:53

Published 10 января, 09:53

Modified 10 января, 09:59

Updated 10 января, 09:59

Метапневмовирус: чем он опасен и грозит ли россиянам новый масочный режим

Метапневмовирус: чем он опасен и грозит ли россиянам новый масочный режим

10 января 2025, 09:53
Фото: Изображение Midjourney.
Вспышку метапневмовируса человека зафиксировали в Китае в начале января. В материале Города55 разбираемся, что это за инфекция и чем опасен метапневмовирус.

Вспышка метапневмовируса в Китае: что произошло

О вспышке респираторных инфекций китайские СМИ сообщали еще в конце декабря 2024 года. Однако уже в начале января среди всех сезонных вирусов выделились три — вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека (hMPV). Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

В частности, в стране увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях КНР.

Что такое метапневмовирус человека

Это один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует по всему земному шару, в том числе и в России. Он, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Впервые вирус зафиксировали в конце 2001 года в Нидерландах.

Метапневмовирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже — контактно-бытовым.

Метапневмовирус: угроза для детей и пожилых или новая сезонная волна?
Метапневмовирус: угроза для детей и пожилых или новая сезонная волна?. Фото: 1MI

Симптомы метапневмовируса

По информации Роспотребнадзора, чаще всего инфекция проявляется:

  • насморком;
  • кашлем;
  • повышением температуры;
  • головной болью;
  • трудностями с дыханием.

Профилактика метапневмовируса

В качестве мер профилактики рекомендуется:

  • регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой;
  • избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций;
  • регулярно проводить уборку и дезинфекцию поверхностей в домах и на рабочем месте;
  • не прикасаться грязными руками к лицу;
  • регулярно проветривать помещения;
  • если у вас возникли симптомы ОРВИ, следует соблюдать правила кашлевого этикета, носить медицинские маски и менять их каждые 4 часа, оставаться дома и как можно скорее обратиться к врачу.
Важно соблюдать меры профилактики
Важно соблюдать меры профилактики. Фото: 1MI

Лечение метапневмовируса

Специфической терапии против вируса не существует. Применяется лишь симптоматическое лечение.

Кто в группе риска

По данным Роспотребнадзора, метапневмовирус поражает людей всех возрастных групп, но в основном болеют дети до 5 лет, а чаще всего метапневмовирусную инфекцию переносят дети первого года жизни.

У взрослых практически здоровых людей вирус вызывает ОРЗ в легкой форме. Тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний, вызванных hMPV, встречаются в основном у детей первых лет жизни, у пожилых и у пациентов с иммунодефицитом.

«Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», — подчеркнули в ведомстве.
Роспотребнадзор успокаивает: угроза метапневмовируса в России минимальна
Роспотребнадзор успокаивает: угроза метапневмовируса в России минимальна. Фото: 1MI

Метапневмовирус в России

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что метапневмовирус уже может незаметно распространяться в России, так как в январские каникулы многие россияне отправились в путешествия, в том числе и в Китай.

Эксперт посоветовал россиянам не скрывать свои поездки в Китай, а честно рассказать врачу, если придется обращаться в больницу с симптомами, похожими на ОРВИ. По его словам, всем россиянам, которые возвращаются из КНР, следует носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания в России.

Случаи заболевания метапневмовирусом в России

По данным китайских властей, в период с 16 по 22 декабря 2024 года метапневмовирус был выявлен в 6,2% положительных тестов на респираторные заболевания и стал причиной 5,4% госпитализаций по этой причине, что превышает показатели COVID-19, риновируса и аденовируса. Случаи заражения hMPV также зафиксированы в других странах, включая Казахстан, где выявлено 30 заболевших, а также в Узбекистане, Индии, Италии и на Украине.

На данный момент в России ситуация остается стабильной. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ нет угрозы распространения метапневмовируса.

Какие меры принимают в России

Роспотребнадзор отслеживает эпидемиологическую ситуацию, которая связана с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. В России распространение контролируют с помощью набора реагентов ОРВИ-скрин для быстрой диагностики. Для предотвращения заражения необходимо соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ.

Кроме того, мониторинг эпидемиологической обстановки ведет минпросвещения России на ежедневной основе.

«Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам — это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса 2020 года. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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