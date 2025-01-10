Метапневмовирус: чем он опасен и грозит ли россиянам новый масочный режим

По данным китайских властей, в период с 16 по 22 декабря 2024 года метапневмовирус был выявлен в 6,2% положительных тестов на респираторные заболевания и стал причиной 5,4% госпитализаций по этой причине, что превышает показатели COVID-19, риновируса и аденовируса. Случаи заражения hMPV также зафиксированы в других странах, включая Казахстан, где выявлено 30 заболевших, а также в Узбекистане, Индии, Италии и на Украине.