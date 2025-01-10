Метапневмовирус: чем он опасен и грозит ли россиянам новый масочный режим

Posted 10 января, 09:53
Published 10 января, 09:53
Modified 10 января, 09:59
Updated 10 января, 09:59
О вспышке респираторных инфекций китайские СМИ сообщали еще в конце декабря 2024 года. Однако уже в начале января среди всех сезонных вирусов выделились три — вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека (hMPV). Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.
В частности, в стране увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях КНР.
Это один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует по всему земному шару, в том числе и в России. Он, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Впервые вирус зафиксировали в конце 2001 года в Нидерландах.
Метапневмовирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже — контактно-бытовым.
По информации Роспотребнадзора, чаще всего инфекция проявляется:
В качестве мер профилактики рекомендуется:
Специфической терапии против вируса не существует. Применяется лишь симптоматическое лечение.
По данным Роспотребнадзора, метапневмовирус поражает людей всех возрастных групп, но в основном болеют дети до 5 лет, а чаще всего метапневмовирусную инфекцию переносят дети первого года жизни.
У взрослых практически здоровых людей вирус вызывает ОРЗ в легкой форме. Тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний, вызванных hMPV, встречаются в основном у детей первых лет жизни, у пожилых и у пациентов с иммунодефицитом.
«Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», — подчеркнули в ведомстве.
Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что метапневмовирус уже может незаметно распространяться в России, так как в январские каникулы многие россияне отправились в путешествия, в том числе и в Китай.
Эксперт посоветовал россиянам не скрывать свои поездки в Китай, а честно рассказать врачу, если придется обращаться в больницу с симптомами, похожими на ОРВИ. По его словам, всем россиянам, которые возвращаются из КНР, следует носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания в России.
По данным китайских властей, в период с 16 по 22 декабря 2024 года метапневмовирус был выявлен в 6,2% положительных тестов на респираторные заболевания и стал причиной 5,4% госпитализаций по этой причине, что превышает показатели COVID-19, риновируса и аденовируса. Случаи заражения hMPV также зафиксированы в других странах, включая Казахстан, где выявлено 30 заболевших, а также в Узбекистане, Индии, Италии и на Украине.
На данный момент в России ситуация остается стабильной. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ нет угрозы распространения метапневмовируса.
Роспотребнадзор отслеживает эпидемиологическую ситуацию, которая связана с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. В России распространение контролируют с помощью набора реагентов ОРВИ-скрин для быстрой диагностики. Для предотвращения заражения необходимо соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ.
Кроме того, мониторинг эпидемиологической обстановки ведет минпросвещения России на ежедневной основе.
«Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам — это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса 2020 года. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.