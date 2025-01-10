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Posted 10 января, 08:38

Published 10 января, 08:38

Modified 10 января, 08:44

Updated 10 января, 08:44

Омская прокуратура добилась 66 млн для 5-летнего мальчика с редким заболеванием

Лекарство за 66 млн: омская прокуратура помогла ребенку с редким заболеванием

10 января 2025, 08:38
Фото: 1MI.

Омская прокуратура добилась 66 млн для 5-летнего мальчика с редким заболеванием

Орфанные заболевания встречаются реже чем в 10 случаях на 100 000 людей. Лечение требует дорогостоящих препаратов и особого подхода.

В Омске прокуратура защитила права 5-летнего мальчика с редким заболеванием, которому не предоставляли жизненно важное лекарство. По закону его должны предоставлять бесплатно, однако власти не выделили средства вовремя, из-за чего терапия была прервана.

Ребенок, страдающий редким орфанным заболеванием, нуждается в препарате стоимостью свыше 66 миллионов рублей. Это редкие, часто врожденные или генетически обусловленные заболевания, которые встречаются у крайне малого числа людей.

После вмешательства прокуратуры бюджетные средства на покупку лекарства были оперативно выделены, препарат закуплен и доставлен в медучреждение. Сейчас лекарство находится под контролем ведомства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Напомним, ранее Город55 писал, что омичи массово жаловались на нехватку медикаментов в местных аптеках.

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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Лекарства#Заболевания#Бюджетные средства#Защита прав
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