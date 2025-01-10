Лекарство за 66 млн: омская прокуратура помогла ребенку с редким заболеванием

После вмешательства прокуратуры бюджетные средства на покупку лекарства были оперативно выделены, препарат закуплен и доставлен в медучреждение. Сейчас лекарство находится под контролем ведомства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Напомним, ранее Город55 писал, что омичи массово жаловались на нехватку медикаментов в местных аптеках.