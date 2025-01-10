Лекарство за 66 млн: омская прокуратура помогла ребенку с редким заболеванием

Posted 10 января, 08:38
Published 10 января, 08:38
Modified 10 января, 08:44
Updated 10 января, 08:44
В Омске прокуратура защитила права 5-летнего мальчика с редким заболеванием, которому не предоставляли жизненно важное лекарство. По закону его должны предоставлять бесплатно, однако власти не выделили средства вовремя, из-за чего терапия была прервана.
Ребенок, страдающий редким орфанным заболеванием, нуждается в препарате стоимостью свыше 66 миллионов рублей. Это редкие, часто врожденные или генетически обусловленные заболевания, которые встречаются у крайне малого числа людей.
После вмешательства прокуратуры бюджетные средства на покупку лекарства были оперативно выделены, препарат закуплен и доставлен в медучреждение. Сейчас лекарство находится под контролем ведомства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Напомним, ранее Город55 писал, что омичи массово жаловались на нехватку медикаментов в местных аптеках.