Красноярской компании «влепили» штраф за «сорванную» рекультивацию свалки в Омске

К административной ответственности привлекли зарегистрированное в Красноярском крае ООО «Геосинтетика». Фирме, как сообщили в региональной прокуратуре, не удалось уложиться в сроки выполнения муниципального контракта по рекультивации свалки в Ленинском округе. Договор на сумму более 3,5 млрд рублей заключили под конец 2022 года.