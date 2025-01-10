Красноярской компании «влепили» штраф за «сорванную» рекультивацию свалки в Омске

Posted 10 января, 10:22
Published 10 января, 10:22
Modified 10 января, 10:24
Updated 10 января, 10:24
К административной ответственности привлекли зарегистрированное в Красноярском крае ООО «Геосинтетика». Фирме, как сообщили в региональной прокуратуре, не удалось уложиться в сроки выполнения муниципального контракта по рекультивации свалки в Ленинском округе. Договор на сумму более 3,5 млрд рублей заключили под конец 2022 года.
По условиям контракта, рекультивация закрытой свалки должна была быть завершена до конца мая 2024 года. Однако о проведенных в рамках нацпроекта «Экология» работах губернатор Омской области отчитался только в декабре.
В итоге по инициативе прокуратуры красноярскую компанию оштрафовали на 8,4 млн рублей. Руководитель «Геосинтетики» при этом получил представление.
Напомним, что весной на бывшем полигоне собираются высадить газон. После рекультивации свалки в оборот вернулось свыше 62 га земли.