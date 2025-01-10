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Posted 10 января, 10:22

Published 10 января, 10:22

Modified 10 января, 10:24

Updated 10 января, 10:24

Красноярской компании «влепили» штраф за «сорванную» рекультивацию свалки в Омске

Красноярской компании «влепили» штраф за «сорванную» рекультивацию свалки в Омске

10 января 2025, 10:22
Фото: Прокуратура Омской области.
Рекультивацией занималась компания «Геосинтетика» из Дивногорска. Она не смогла уложиться в согласованные сроки выполнения контракта.

К административной ответственности привлекли зарегистрированное в Красноярском крае ООО «Геосинтетика». Фирме, как сообщили в региональной прокуратуре, не удалось уложиться в сроки выполнения муниципального контракта по рекультивации свалки в Ленинском округе. Договор на сумму более 3,5 млрд рублей заключили под конец 2022 года.

По условиям контракта, рекультивация закрытой свалки должна была быть завершена до конца мая 2024 года. Однако о проведенных в рамках нацпроекта «Экология» работах губернатор Омской области отчитался только в декабре.

В итоге по инициативе прокуратуры красноярскую компанию оштрафовали на 8,4 млн рублей. Руководитель «Геосинтетики» при этом получил представление.

Напомним, что весной на бывшем полигоне собираются высадить газон. После рекультивации свалки в оборот вернулось свыше 62 га земли.

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#Юлия Истомина#Экология#Омск#Прокуратура#Свалка#Подрядчик#Штраф#Новости
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