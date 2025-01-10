Кирпичи вместо асфальта: омичи пожаловались на состояние дорог возле «Каскада»

В Омске жители активно обсуждают состояние дороги на проспекте Карла Маркса в районе торгового центра «Каскад». В социальных сетях они жалуются на глубокие ямы и выбоины, оставшиеся после коммунальных работ. В декабре одна из полос на этом участке была перекрыта из-за ремонтных работ, что привело к постоянным пробкам. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «Инцидент Омск».