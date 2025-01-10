gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 02:33

Published 10 января, 02:33

Modified 10 января, 02:46

Updated 10 января, 02:46

Жители Омска пожаловались на «заделанные» кирпичами ямы в центре города

Кирпичи вместо асфальта: омичи пожаловались на состояние дорог возле «Каскада»

10 января 2025, 02:33
Фото: 1MI.

Жители Омска пожаловались на «заделанные» кирпичами ямы в центре города

Пока омичи продолжают испытывать неудобства и выражать недовольство качеством ремонта, власти обещают решить проблему к лету.

В Омске жители активно обсуждают состояние дороги на проспекте Карла Маркса в районе торгового центра «Каскад». В социальных сетях они жалуются на глубокие ямы и выбоины, оставшиеся после коммунальных работ. В декабре одна из полос на этом участке была перекрыта из-за ремонтных работ, что привело к постоянным пробкам. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «Инцидент Омск».

«Проспект Карла Маркса возле ТЦ „Каскад“ на светофоре. Что с дорогами? Ямы только „заделали“, все равно приходится объезжать. Что за кирпичи? Неужели нельзя было сделать на совесть. Главная улица города. Позорище», — пожаловались омичи.

Жители Омска в комментариях выразили свое недовольство состоянием дорог в городе. Они отметили, что подобные проблемы наблюдаются и на других участках, где проводились работы.

Яма возле ТЦ «Каскад»
Яма возле ТЦ «Каскад». Фото: Сообщество ВКонтакте «Инцидент Омск»

Другие комментаторы также не сдерживают эмоций. В обсуждениях можно встретить разные мнения.

«Водоканал горазд такую ересь оставлять, вся привокзалка и телевизионка усеяны воронками».
«При наличии своего асфальтового завода и технологии укладки асфальта и в минус, и в дождь, можно было сделать покрытие асфальтом».
«Да там же была авария и это временно закрыли дыру. По весне должны сделать нормально».
«Там еще и перепад в асфальте такой, что я вчера подскочила знатно, не знала, что там такая подстава».
«У нас весь город такой».

Ситуацию прокомментировал Росводоканал. По словам компании, восстановительные работы на участке возле ТЦ «Каскад» были проведены в зимнем варианте 7 января. Полное благоустройство, как уточняется, завершат к 1 июня 2025 года.

Напомним, ранее Город55 писал, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета выделят почти 2 млрд рублей.

Ремонт коммунальных сетей в Омской области обойдется почти в 2 миллиарда рублей
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Дороги#Пробки#Ремонт#Омск#Социальные сети#Жалобы#Росводоканал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика