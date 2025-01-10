Кирпичи вместо асфальта: омичи пожаловались на состояние дорог возле «Каскада»

Posted 10 января, 02:33
Published 10 января, 02:33
Modified 10 января, 02:46
Updated 10 января, 02:46
В Омске жители активно обсуждают состояние дороги на проспекте Карла Маркса в районе торгового центра «Каскад». В социальных сетях они жалуются на глубокие ямы и выбоины, оставшиеся после коммунальных работ. В декабре одна из полос на этом участке была перекрыта из-за ремонтных работ, что привело к постоянным пробкам. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «Инцидент Омск».
«Проспект Карла Маркса возле ТЦ „Каскад“ на светофоре. Что с дорогами? Ямы только „заделали“, все равно приходится объезжать. Что за кирпичи? Неужели нельзя было сделать на совесть. Главная улица города. Позорище», — пожаловались омичи.
Жители Омска в комментариях выразили свое недовольство состоянием дорог в городе. Они отметили, что подобные проблемы наблюдаются и на других участках, где проводились работы.
Другие комментаторы также не сдерживают эмоций. В обсуждениях можно встретить разные мнения.
«Водоканал горазд такую ересь оставлять, вся привокзалка и телевизионка усеяны воронками».
«При наличии своего асфальтового завода и технологии укладки асфальта и в минус, и в дождь, можно было сделать покрытие асфальтом».
«Да там же была авария и это временно закрыли дыру. По весне должны сделать нормально».
«Там еще и перепад в асфальте такой, что я вчера подскочила знатно, не знала, что там такая подстава».
«У нас весь город такой».
Ситуацию прокомментировал Росводоканал. По словам компании, восстановительные работы на участке возле ТЦ «Каскад» были проведены в зимнем варианте 7 января. Полное благоустройство, как уточняется, завершат к 1 июня 2025 года.
Напомним, ранее Город55 писал, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета выделят почти 2 млрд рублей.