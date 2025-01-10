Из расписания исчез рейс Омск — Усть-Ишим. Рассказываем, когда возобновятся полеты

Город55 обратил внимание, что из расписания омского аэропорта исчез рейс в Усть-Ишим. Ранее полеты выполнялись каждые понедельник, среду и пятницу. Город55 узнал в региональном минтрансе, когда в Усть-Ишим вновь начнут летать «кукурузники».