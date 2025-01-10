gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 09:07

Published 10 января, 09:07

Modified 10 января, 09:17

Updated 10 января, 09:17

Пассажиров в Усть-Ишим доставляют на Ан-2

Из расписания исчез рейс Омск — Усть-Ишим. Рассказываем, когда возобновятся полеты

10 января 2025, 09:07
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55. Пассажиров в Усть-Ишим доставляют на Ан-2

В минтрансе рассказали, когда из Омска в Усть-Ишим возобновятся полеты

Перерыв авиасообщения связан с тем, что перевозчик не предоставил необходимую документацию.

Город55 обратил внимание, что из расписания омского аэропорта исчез рейс в Усть-Ишим. Ранее полеты выполнялись каждые понедельник, среду и пятницу. Город55 узнал в региональном минтрансе, когда в Усть-Ишим вновь начнут летать «кукурузники».

«Авиарейс Омск — Усть-Ишим будет возобновлен с 15 января. В пресс-службе омского аэропорта отметили, что временное отсутствие перелетов в Усть-Ишим вызвано тем, что перевозчик пока не подал необходимую документацию», — сообщили в ведомстве.

Рейсы в Усть-Ишим запустили летом 2024 года после 30-летнего перерыва. Пассажиров перевозит компания «Аэропром» на самолете Ан-2.

Ранее омский фотограф Никита Петренко рассказал, как проходит перелет в Усть-Ишим в холодное время года. Фотограф поделился кадрами и впечатлениями:

«Путешествие на кукурузнике». Фоторепортаж из рейса Омск — Усть-Ишим
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Аэропорт#Перелеты#Усть-Ишим#Ан-2#Аэропром
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика