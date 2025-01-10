Из расписания исчез рейс Омск — Усть-Ишим. Рассказываем, когда возобновятся полеты

Posted 10 января, 09:07
Published 10 января, 09:07
Modified 10 января, 09:17
Updated 10 января, 09:17
Город55 обратил внимание, что из расписания омского аэропорта исчез рейс в Усть-Ишим. Ранее полеты выполнялись каждые понедельник, среду и пятницу. Город55 узнал в региональном минтрансе, когда в Усть-Ишим вновь начнут летать «кукурузники».
«Авиарейс Омск — Усть-Ишим будет возобновлен с 15 января. В пресс-службе омского аэропорта отметили, что временное отсутствие перелетов в Усть-Ишим вызвано тем, что перевозчик пока не подал необходимую документацию», — сообщили в ведомстве.
Рейсы в Усть-Ишим запустили летом 2024 года после 30-летнего перерыва. Пассажиров перевозит компания «Аэропром» на самолете Ан-2.
Ранее омский фотограф Никита Петренко рассказал, как проходит перелет в Усть-Ишим в холодное время года. Фотограф поделился кадрами и впечатлениями: