В Омской области родился мальчик с редким и необычным именем

Posted 10 января, 06:26
Published 10 января, 06:26
Modified 10 января, 11:13
Updated 10 января, 11:13
На портале ЗАГС появилась информация о том, как омичи называют своих новорожденных детей. Среди популярных имен в России на первом месте находятся Михаил и Ева, которые стабильно лидируют.
Что касается редких имен, то среди девочек встречаются Агата, Инесса, Майя, Ульяна и Полина. Для мальчиков редкими стали имена Сергей, Максим, Демид, Виктор и Спартак.
Интересно, что имя Агата имеет греческое происхождение и означает «добрая» или «премудрая». В некоторых странах оно связано с добродетелями и характером женщины. А имя Максим латинского происхождения, означающее «величайший» или «высший». Оно часто ассоциируется с сильными личностями и лидерами, а также с римскими императорами.
Кроме того, среди популярных имен зафиксированы несколько повторяющихся. Четырем девочкам дали имя Василиса, трижды встретилось имя Ксения, по два раза — Мария, Валерия и Ева. Трех мальчиков в Омской области назвали Тимофеем, по два — Матвей, Мирон, Иван и Александр.
Ранее Город55 писал, что первого рожденного ребенка в регионе назвали Мирославой.