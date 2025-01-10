В Омской области родился мальчик с редким и необычным именем

Интересно, что имя Агата имеет греческое происхождение и означает «добрая» или «премудрая». В некоторых странах оно связано с добродетелями и характером женщины. А имя Максим латинского происхождения, означающее «величайший» или «высший». Оно часто ассоциируется с сильными личностями и лидерами, а также с римскими императорами.