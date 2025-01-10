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Posted 10 января, 06:26

Published 10 января, 06:26

Modified 10 января, 11:13

Updated 10 января, 11:13

В Омской области новорожденному мальчику дали имя Спартак

В Омской области родился мальчик с редким и необычным именем

10 января 2025, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области новорожденному мальчику дали имя Спартак

Жители Омской области выбирают для новорожденных как редкие, так и популярные имена.

На портале ЗАГС появилась информация о том, как омичи называют своих новорожденных детей. Среди популярных имен в России на первом месте находятся Михаил и Ева, которые стабильно лидируют.

Популярные именя
Редкие имена
Популярные именя. Фото: ЗАГС

Что касается редких имен, то среди девочек встречаются Агата, Инесса, Майя, Ульяна и Полина. Для мальчиков редкими стали имена Сергей, Максим, Демид, Виктор и Спартак.

Интересно, что имя Агата имеет греческое происхождение и означает «добрая» или «премудрая». В некоторых странах оно связано с добродетелями и характером женщины. А имя Максим латинского происхождения, означающее «величайший» или «высший». Оно часто ассоциируется с сильными личностями и лидерами, а также с римскими императорами.

Кроме того, среди популярных имен зафиксированы несколько повторяющихся. Четырем девочкам дали имя Василиса, трижды встретилось имя Ксения, по два раза — Мария, Валерия и Ева. Трех мальчиков в Омской области назвали Тимофеем, по два — Матвей, Мирон, Иван и Александр.

Ранее Город55 писал, что первого рожденного ребенка в регионе назвали Мирославой.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Дети#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Популярные имена
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