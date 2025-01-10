Для юных художников при поддержке Омского НПЗ устроили конкурс

Posted 10 января, 09:00
Published 10 января, 09:00
Modified 10 января, 09:00
Updated 10 января, 09:00
Около 200 человек стали участниками блиц-конкурса «Музейная академия» — проекта, который реализуется уже 10 лет. В этом году его поддержал Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиции «Родные города» компании «Газпром нефть».
Творческий конкурс объединил воспитанников художественных школ, школ искусств, студентов профильных ссузов и вузов Омска и Новосибирска. На этот раз благодаря поддержке ОНПЗ не стали ограничивать количество участников.
Каждому из них, согласно условиям проекта, путем жребия досталось одно из произведений мировых художников, копию которого предстояло создать.
«Такие проекты помогают начинающим художникам профессионально вырасти и проявить свои возможности. Для кого-то это стало первой профессиональной выставкой, и это результат устремлений и усердной работы», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
80 лучших картин показали на выставке в музее имени М. А. Врубеля. А сам конкурс приурочили к 100-летию одного из старейших культурных учреждений Омской области.
«Омский НПЗ считает важной частью социальной политики поддержку юных талантов. Вместе с другими проектами, которые помогают формировать творческую среду, он дает детям главное — возможности для реализации в родном регионе. Нашему предприятию важно укрепить эту тенденцию, которая расширяет новые горизонты для всестороннего развития», — подчеркнул гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что в рамках программы «Родные города» развивают культурные, спортивные, образовательные и экологические инициативы.